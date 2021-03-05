江啟臣稱中國是最大威脅 侯友宜：兩岸多溝通協調創雙贏
記者陳志仁／新北報導
2021-03-05 13:15:32｜2021-03-05 13:21:21
國民黨主席江啟臣日前接受「路透社」的專訪時，稱「中國是台灣最大的威脅」，遭中國國台辦書面警告「勿陷民粹對抗」；新北市長侯友宜今（5）日受訪時認為，兩岸的溝通與協調尤其重要，增進彼此之間的認識，才是創造雙贏最重要的方向。
侯友宜今日前往蘆洲長安公共托育中心親子館觀賞「寶寶劇場之ㄟˊ，為什麼房子在飛？」的首場演出，為新北市兒童月活動揭開序幕；侯友宜歡迎家長攜帶寶貝來新北親子館看戲，增進親子互動關係，並培養孩童美學素養。針對江啟臣「中國是台灣最大的威脅」說，侯友宜表示，其實台灣最重要的是，大家一起在中華民國底下共同的努力、團結；對外要好好的團結外，更要不斷的溝通交流，彼此間多認識、多了解，創造國際間的舞台。侯友宜強調，能夠讓大家了解、彼此認識，才能讓我們除走向國際外，也能夠和平共創雙贏；因此兩岸的溝通與協調尤其重要，兩岸之間不管是城市的交流，或彼此之間的認識、溝通，才是創造雙贏最重要的方向。至於江啟臣在兩會之際拋出兩岸的論述，國民黨內是否可接受這個時間點、會不會太敏感？侯友宜回應，不管在哪一個時間點，只要能夠彼此間尊重、誠意，黨之間互相的交流，能夠增進彼此間的了解，這才是創造兩岸和平、共協能往前走最大的方向。