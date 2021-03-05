挺農民　溫哥華僑界聯合會新鮮鳳梨高雄直送

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位於加拿大的僑民發起了「自己的農民我來挺」活動，由溫哥華僑界聯合與駐溫哥華台北經濟文化辦事處聯合主辦，配合當地的貿易商與高市冠瀧果菜生產合作社來集選高雄新鮮鳳梨直送加拿大溫哥華，目前訂購數量超過1600箱，此外，加拿大當地通路也一同響應訂購5000箱，數量仍持續增加中。溫哥華台灣僑界聯合會於在得知中國以蟲害為由宣布暫停進口台灣鳳梨後，隨即召開理事會通過發起「自己的農民 我來挺」活動，號召大溫地區各社團成員相挺台灣農民，這批海外訂單在高市府的牽線下，由一群長期力挺台灣農民的台籍年輕人組成的貿易商與高市冠瀧果菜生產合作社對接，嚴選高雄當令鳳梨直送溫哥華僑民手中。高雄市長陳其邁在第一時間代表農民表達深深感謝外，也認為這次中國大陸禁止台灣鳳梨進口的政策藉由溫哥華僑界發起的活動讓高雄興起一波「農產外交」，反而大幅增加高雄農產外銷加拿大量能，現在正在安排船期，希望在鳳梨產期的第一時間讓支持我們的僑胞能趕快吃到家鄉味，未來隨著購買量的增加預估會再安排出貨至4月中。陳其邁強調加拿大的僑民要吃台灣鳳梨還要等待貨運運輸的船期，而在台灣的民眾想吃最新鮮的鳳梨不用等，現在就可以直接在高雄首選電商平台直接訂購，高雄新鮮鳳梨直接從產地送到你家。