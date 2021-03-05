名家論壇》黃創夏／「保台灣救美國」的拜登新時代
文/黃創夏
2021-03-05 13:28:18
「台積電是美國的國安危機！」、「防禦中國科技威權主義的最危險110英里！（編按，指台海兩岸最近的距離）」。
自從上周美國Google前執行長施密特在國際上最重要的戰略期刊《外交事務》上特別呼籲「台積電是美國的國安危機！」，警鐘大作，美國國會的「武裝部隊委員會」，還有美國的「人工智慧國家安全委員會」、前國防部長蓋茲、前國防部副部長沃克、前國安顧問麥瑪斯特、參議員柯頓紛紛公開示警：「失去了台灣就會失去台積電，失去了台積電就會輸掉了美國」！他們都發現，美國雖然還是全世界半導體的技術和研發的領航者，卻已經在生產能量和技術創新上失去了遙遙領先的優勢，掌握了晶片就掌握了未來，台積電是當下全世界最重要的資產，只有保護好台積電才能保護全世界，特別是美國正被中國以不正當的竊取智慧財產方式，以極度不公平的貿易干擾，正逐漸面臨中國霸權惡意崛起的災難！因此，拜登新政府當中「想要保護美國就要保護台積電，想要保護台積電就要保護台灣」的呼聲正在興起！這一個月以來，從國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、以及駐聯合國大使和各重要部門新負責人的任命聽證會上，「抗中不鬆手、挺台不縮手」正說明了拜登新政府非常清楚只有保住台灣，才能完成拜登要重新當「美國隊長」，帶領世界「抗中聯盟」的國政目標才有機會確保。這樣的發展是劃時代的改變，過去冷戰期間美國只是想當「世界警察」，協防台灣或保衛台灣，都只是因為台灣的戰略位置可以當成「圍堵」灘頭堡，說穿了，要是真的保不住，也還會有次級方案，未必會死守到底！因此，美國人也一直有在討論「是否值得因為保衛台灣而流下美國人的血？」之論辯，甚至「棄台論」以放棄台灣取悅北京的說法也所在多有。美國的這種心態，本是國際現實的寫照，畢竟自己國家的利益才是優先，在過去的年代當中，美國保衛台灣是戰略上的選擇，但是當「台積電是美國的國安危機！」觀點成型，美國已經發現保衛台灣將是美國的「生死存亡關鍵」，台灣的重要性已經不可同日而語了。不過，台灣人民不能因此沾沾自喜，反而更要提高警覺，加強防禦軍備的提升和整備，在最近美國的「保台灣就美國」聲浪當中，麥瑪斯特特別提出了習近平可能明年中攻擊台灣的嚴重警訊。麥瑪斯特指出，習近平正急著擴權和掃除內部鬥爭的障礙，只有拿下台灣才能建立他和毛澤東平起平坐的黨內地位，加上中國科技已經被「卡脖子」，麥瑪斯特認為習近平鋌而走險的機率正在提高，他特別指出北京冬奧和中共二十大之後，習近平為了立威，極度可能不顧後果向台灣發動戰爭侵擾，麥瑪斯特公開呼籲美國新政府要加強協助台灣自我防禦的能力。就在此時，美國印太司令部又向國會特別提出高達7790億元台幣的「太平洋威懾倡議」，要強化第一島鏈國家和地區的戰指通勤資訊整合、強化第一島鏈和第二島鏈之間的防禦嚇阻能力，以及強化對中國蠢動的早期預警偵蒐能力。這樣的局面，台灣將要如何選擇呢？在此特別提醒許多仍然猶疑不決的台灣同胞，「一個要台灣人的命，一個要台灣人的錢」，熟輕熟重？應該很好判斷吧！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com