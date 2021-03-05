名家論壇》張銘祐／藻礁問題早已經失焦
文/張銘祐
2021-03-05 13:36:18
台灣有一千六百公里的海岸線，藻礁只有約五十公里，因為開發少了約四公里多，因為周圍的生物多樣性，當然是珍貴的海岸資源。在2012年因為觀音煉油廠爭議，蔡英文與鄭文燦承諾設立保護區，鄭文燦也在當選後宣布成立『觀新藻礁生態系野生保護區』，讓藻礁能夠永存。
今天的爭議是因為大潭發電廠，要使用天然氣發電降低排放量，台灣大約會有三座接氣站，而且天然氣發電站是燃煤排碳量的一半，尤其在剔除核電後，要補足非核家園、最環保的方式，就是使用天然氣發電，這個問題其實也沒有這麼複雜，但是環團現在令人感到難過的是，為了讓運動價值能夠成功，沒有明確的與『以核養綠』切割，難道他們不再反核嗎？難道不知道已開發區是國民黨時期開發的嗎？環團應該很清楚這件事情，但是為了讓公投達標，刻意模糊了這個問題。公投連署確實也已經過關，有些事情民眾很難一時搞清楚，過去曾經為了反核多次走上街頭的你我他，內心絕對是五味雜成，甚至為了運動目標說自己是深綠，但是可以跟國民黨合作嗎？ 2025年非核家園理念，在不缺電並維繫產業運作，民進黨政府在五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）必須解決的前提下，做出最佳與務實的作法。尤其在2015年，馬英九總統指示杜紫軍經濟部長進行，而當時即由中油承包，開發面積是包含了現在的保護區，總共是232公頃，在2018年一月民進黨政府也為了解決這些爭議，縮減成為37公頃，同年八月為了顧及環保最後決定只開發，在2003年已填的區域，就是為了藻礁保護區。而且環團爭議的工業港的問題，說藻礁離岸五公里內，如果依照探勘資料與開鑽孔開發坡提的部分，並沒有生態功能，因為珊瑚早已成為地質一部分，這樣的宣稱並沒有提出科學性證據。依照台北高等行政法院的判決108年度訴字第1008號，因為判決資料繁瑣，大家可以查查看，有四個結論： 1、 開發區域所謂的珍貴珊瑚物種與白海豚存在，在調查中並沒有發現。2、 興建港後的相關水文、離岸開放式配置、水質、生態…等，影響屬於輕微。3、 在第340號的臨時會中，決定將外海防波堤向西邊平移，也是當時參與環團委員的決定。4、 提出程序有瑕疵，政治性的干預，只提出一些網路發言，尚缺證據力。希望大家認真面對台灣環境的保護，但不應該情緒化。因為務實的需要與環保必須並存，民進黨政府確實做了最大的努力，而且台灣經貿產業正在蓬勃發展，記得九二一地震的時候，因為地震造成斷電，當時台灣高科技產業無法產出，造成國際市場的動盪，必須幫賴清德副總統（時任行政院長）講些公道話，台灣有今天的晶片產業、科技產業…等能夠成為台灣的護國產業、台商回流，那就是當時積極處理五缺的問題的成果。當然說民進黨輕忽了公投連署會過的力道，倒是不公平，因為國民黨以核養綠…等介入炒作，為了自己的政治紅利，一邊喊政策延續一邊喊以核養綠，奇怪的妙論，無非是「哢狗相咬」，因為環團跟執政黨一直是非常友好，民進黨惜情，被誤解成為錯失政治良機，如果什麼都是政治考量，也不會有今天的經濟果實，執政黨也宣布尊重人民公投權利，但價值衝突，這是最好的妥協。●作者：張銘祐／政治評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com