台積電無懼股價震盪求才若渴 校園徵才開跑3千學子參與
記者許家禎/台北報導
2021-03-05 13:43:33
台積電近期股價回落後又來到600 元上下，但因為先進製程的優勢與成長性，訂單能見度也到下半年，因此法人持續看好台積電營收與獲利。而台積電也同時啟動2021年校園徵才，預估將有逾3000名學子參加說明會。由於台積電自今年1月1日起進行薪酬結構調整，因此估新進員工起薪將比往年提高約2成，碩士以上畢業生起薪來算，月薪較去年同期高出近萬元達約5.7萬。
台積電2021年校園徵才系列活動本周啟動，除深入大學校園舉辦徵才說明會外，亦同時舉辦校內面談會，預估將有逾3000名學子參加說明會。為了因應業務成長與技術開發需求，2021年預計招募近9000名新進同仁，在新竹、台中、台南皆有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入。台積電今（5）日於台灣大學舉行今年首場自辦校園徵才說明會，預計三月及四月將自辦總共 10 場校園徵才說明會，除了台大，還包括陽明交大、清華、中央、中原、元智、逢甲、淡江、高科大、以及雲科大，同時也將參加8場校辦徵才說明會，包括中山、成大、台科大、北科大、中正、中興、台師大、以及海洋大學。此外，台積電預計於台灣大學（3月15日）、陽明交通大學與清華大學（3月18日，合辦），以及成功大學（3月19日）分別舉辦三場校內面談會。現場參與校園徵才說明會的學生表示，聽完說明會之後對台積電有進一步的認識，除了製程相關工作，還有前瞻基礎研究、IC 設計、智慧製造、物流運籌、廠務等多元的職務，不僅需要一般理工背景的學生，甚至土木、環工、農化等科系的人才都有加入台積發展的機會。除了校園徵才活動，台積電「DNA 暑期實習積因計畫」亦熱烈招募中，即日起至2021年4月16日同步開放申請。「DNA 暑期實習積因計畫」提供各式講座、課程與工作坊，讓學生了解關鍵產業趨勢與公司最新的技術發展，並鼓勵學生參與專案累積實戰經驗，提前培養職場競爭力，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。台積電更預計於下半年再次啟動活潑並具有彈性的「預辦登積」行動面談專車校園巡迴活動，以全新的招募設計主題拉近與年輕學子的距離，吸引應屆畢業生前來，提早投遞履歷。自去年9月底開始，台積公司首此以校園行動面談專車陸續進入台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校，進行研發替代役暨預聘面談活動，為公司招募新血。台積電去年宣布，自今年1月1日起，進行薪酬結構調整，部分變動薪酬轉為固定薪酬，如已揭露的2019年資料，台積電本薪的調薪幅度，約在3%至5%之間。而針對這次徵才，台積電表示，今年徵才數不會少於往年人數。至於薪資部分，外界估算新進員工起薪將比往年大幅提高約2成，以碩士以上畢業生起薪換算，月薪可能高出近萬元達5.7萬多。