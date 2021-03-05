中捷運站反恐演練　場面震撼逼真

台中捷運市政府站今(5)日舉行反恐維安演練，全台唯一的反恐輪式裝甲車亮相，警犬隊防衛犬「忍者」也參與攻防演練，場面震撼逼真。市長盧秀燕視察時強調，今演練就是要為通車前做好萬全準備，市府也會針對列車安全嚴格把關，迎接「捷運台中」時代，敬請期待。

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台中捷運綠線去年底發現列車連結器軸心斷裂，台中市政府立即宣布暫停試營運，並要求施工單位台北市政府捷運工程局與廠商川崎重工調查改善，改善後軸心已在中市府嚴格把關下通過多重測試，目前調查報告已送交台中市政府捷運故障審查委員會，正由專業外部委員審查中，確保安全才會通車。

盧秀燕表示，反恐維安暨多重災害演練主要目的就是為通車前做好萬全準備，因應恐攻或維安事件，藉由演練強化各項維安工作，讓所有旅客安心搭乘。此外，市府成立由專家學者組成的捷運故障審查委員會，把關車體及車廂安全，她強調，市府一定嚴格把關，不會輕易宣布通車，一旦宣布就是準備好了，迎接「捷運台中」時代。

警察局指出，捷運市政府站位於台灣大道與文心路兩條交通要道，為避免突發危害事件，台中市警局、台中捷運公司與警政署保一總隊維安特勤隊今日舉行反恐維安暨多重災害演練，模擬炸彈爆炸及挾持人質等實境，出動數十名警力及捷運人員參與，檢驗警方指揮部署、警力調度及迅速動員應變能力，同時測試中捷公司因應多重災害的應變措施。

演練過程中，警政署保一總隊維安特勤隊、台中市保安警察大隊特勤中隊、刑事局偵五大隊，迅速完成引導疏散旅客、排除爆炸物、通知警消支援等任務；而警犬隊防衛犬「忍者」也參與攻防演練，以像風一樣的速度精準咬傷歹徒，整場演練實境逼真，展現平時的精實訓練。

此外，演練現場也展示警方多項防恐裝備，例如捷運警察隊因應捷運車廂與場站的封閉與侷限性，備有防暴鋼叉、多功能氣動式網槍、拋射式電擊槍、防護型噴霧器等裝備；捷運站外更停放警政署最新採購、全台僅此一輛的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，輪胎即使遭彈擊失去胎壓仍可繼續行駛，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲可抵擋12.7釐米機槍彈攻擊，車頭可加裝破門裝置，具備高防禦性、機動性與反應力。

▲台中捷運模擬炸彈爆炸及挾持人質等演練(圖／柳榮俊攝2021.3.5)