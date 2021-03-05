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台股一度跌270點震盪劇烈　終場收跌51點、台積驚守600元

記者許家禎/台北報導

2021-03-05 13:59:38｜2021-03-05 14:03:09

▲美國聯準會對經濟前景示警，再加上華為禁令升級，台股開低走低，收盤跌416點，來到12362點，跌幅3.2%，成交金額新台幣3468億元。(圖／NOWnews資料照片)
▲台北股市今（5）日早盤一度跌近270點，最低來到15636點，隨後跌幅縮小，終場跌51點，收在15855點，跌幅0.3%，成交金額新台幣3033億元。(圖／NOWnews資料照片)
美國10年期公債殖利率再升，市場仍未緩解對通膨與美債殖利率攀升的擔憂，美股周四再跌340多點。台北股市今（5）日早盤也一度跌近270點，最低來到15636點，隨後跌幅縮小，午盤甚至翻紅回到盤上，終場跌51點，收在15855點，跌幅0.3%，成交金額新台幣3033億元。權值股台積電守住601元平盤位置。
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美股重跌，同樣影響今日亞股，陸股早盤一度跌1%，之後中國大陸人大登場，喊出GDP高標6%以上，使中午過後陸港股都翻紅，日韓股午盤則跌0.5%左右。而台北股市今（5）日開盤跌146.83點，加權股價指數以15759.58點開出，早盤一度跌近270點，下殺到15636點，之後跌幅縮小，終場終場跌51點，收在15855點，跌幅0.3%，成交金額新台幣3033億元。
美股尖牙股昨日走跌，讓今日台股電子族群也跟著走弱，台積電早盤一度跌逾2.5%，失守600元關卡。聯電、聯發科、南亞科、友達、群創、旺宏、世界先進早盤跌幅也有1到5%之間。終場台積電收在平盤601元的位置。
聯發科終場跌1.5%，收883元。南亞科跌2%，友達與群創較為弱勢跌2.8%與1%以上。聯電則綠光罩頂，跌4%，收在47.05元。其他，乙盛、廣宇、亞光、先進光則價量齊揚。另外，鴻海自結2月合併營收新台幣4018.93億元，創歷史同期新高，今日股價強勁，漲0.4%，來到115元。
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