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免驚！挺你　中市議員買鳳梨烹飪料理

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-05 14:12:29

免驚！挺你　中市議員買鳳梨烹飪料理
▲台中市水噹噹關懷據點新春同樂會，議員邱素貞購買了上百顆台灣鳳梨，國光里長陳雅惠下廚烹飪鳳梨料理，用行動表達支持(圖／柳榮俊攝2021.3.5)
台中市水噹噹關懷據點今(5)日在東區立德街舉辦新春同樂會，市議員邱素貞自掏腰包購買了上百顆台灣鳳梨，分送水噹噹關懷據點長輩與志工；國光里長陳雅惠「加碼」親自下廚烹飪鳳梨料理，用行動表達對鳳梨農民的支持，一起幫助農民度過難關。
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台中市水噹噹關懷據點舉辦新春同樂會，邀請據點長輩走出住家，參與康樂活動。由於疫情影響，志工與長輩許久未見，大家非常熱絡，各自準備了一道拿手料理與大家分享，包括油飯、蘿蔔糕、炒米粉、炸年糕、麵腸吵鳳梨等，藉由閒話家常，拉近人際關係。
邱素貞表示，由於中國大陸將自3月起暫停台灣鳳梨輸入，為響應搶救鳳梨運動，她自掏腰包購買了1百顆鳳梨，除分送水噹噹關懷據點約30位長輩與志工外，並送給弱勢戶，用行動表達對鳳梨農民的支持。
「免驚！我們挺你」邱素貞強調，中國突然禁止台灣鳳梨進口，中國通路斷了，果農生計勢必受到影響，但，絕不能讓中國嚇死，希望全民以實際行動支持台灣鳳梨和果農。
國光里長陳雅惠並親自下廚烹飪鳳梨料理與長輩分享。她說，她平常就很喜歡吃鳳梨酵素，有益身心，她特地煮了「鳳梨炒薑絲木耳」、「鳳梨苦瓜雞」等料理，希望全民「買鳳梨、挺農民」。
▲台中市水噹噹關懷據點新春同樂會，議員邱素貞購買了上百顆台灣鳳梨，國光里長陳雅惠下廚烹飪鳳梨料理，用行動表達支持(圖／柳榮俊攝2021.3.5)
▲台中市水噹噹關懷據點新春同樂會，議員邱素貞購買了上百顆台灣鳳梨，國光里長陳雅惠下廚烹飪鳳梨料理，用行動表達支持(圖／柳榮俊攝2021.3.5)
 
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