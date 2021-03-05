今日最聚焦／權值股被外資大提款 專家：合理價位漸顯現
記者許家禎/台北報導
2021-03-05 14:12:34
台北股市今（5）日早盤一度跌近270點，最低來到15636點，隨後跌幅縮小，午盤甚至翻紅回到盤上，終場跌51點，收在15855點，跌幅0.3%，成交金額新台幣3033億元。面對近來台股震盪劇烈、外資頻頻提款，專家認為不用過度擔心，以權值龍頭股台積電為例，股價回到600元上下，合理價位逐漸被顯現，緊接而來低檔逢低的買盤就會進駐，盤勢就很有機會回穩。
台新投顧副總經理黃文清今（5）日接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，近期盤勢震盪，主要是資金行情過度到基本面行情的轉折，而市場利率一旦攀升，市場就會開始緊張，認為是否資金要開始緊縮，但他強調這是短期的現象。黃文清指出，疫苗施打離全體免疫需要一段時間，至少要到下半年以後，再加上美國Fed官員也信誓旦旦說要維持整個資金寬鬆面，雖然其官員們沒有強烈鴿派，但他認為Fed會根據市場狀況做一些調整，來舒緩市場壓力，因此接下來利率有機會回穩。若從這個角度去看，市場多頭的趨勢就沒有那麼快被改變。而近期外資賣超的動作多集中在權值股，黃文清表示主要集中在半導體族群，是外資要獲利了結。以今年來說，上市櫃整體賣超金額超過2300億元，當中主要來自台積電與聯電的賣超，若看台積電賣超金額確實相當大，但也不用過度擔心，因為現階段台積電回到600元上下，慢慢地合理的價位會被顯現，尤其台積電先進製程的優勢與成長性，訂單能見度也到下半年，因此不認為台積電會有太大的跌幅。黃文清指出，權值股台積電一旦合理價位出現，低檔逢低的買盤就會進駐，盤勢就很有機會回穩，事實上，今日早上指數大跌，但反而有一些低階的買盤進場，使跌幅縮小，這就告訴我們萬六以下，低階的買盤會逐步進駐。另外，大家對於通膨的預期乃至於原物料價格上漲，包括原油的推升，台股塑化族群、鋼鐵還有原物料表現都不錯，外資也有部分往這方面來布局，低基期的電子如面板或電動車同樣都是可用之兵，黃文清預期，至少到第二季，台股多頭的趨勢，尤其基本面搭配資金面的強勢還不會被扭轉。