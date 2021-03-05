最新財產申報！陳時中1年還債250萬 李應元身價過億
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-05 14:20:13｜2021-03-05 14:22:05
監察院今（5）日公布最新一期公務員財產申報專刊，包括總統府秘書長李大維、衛福部長陳時中、前環保署長、駐泰代表李應元與經濟部長王美花等人皆在名單內﹔其中，陳時中本次申報（2020年11月）的存款較前次申報（2019年11月）增加近70萬元，房貸債務則減少250萬餘元﹔李應元光是存款就高達8722萬餘元，加上股票及債券，身價破億。
根據監察院最新一期廉政專刊，陳時中與配偶孫琬玲共同申報，台北市中正區福和段二小段的1筆土地及2筆建物，現金30萬元、夫妻共有存款359萬0,420元存款，比前年申報金額增加69萬2743元﹔另外，高爾夫球證1張30萬元、樂器2件170萬元、珠寶1件40萬元，都與過去申報資料相同。陳時中夫婦也背負2筆共5407萬6004元房貸，分別掛在夫妻2人名下，相較前年減少250萬0803元﹔陳時中也借款他人購買房屋，擁有430萬元債權。駐泰代表李應元本次申報存款8722萬餘元，包含新台幣、美元、澳幣、日元、歐元，還有有價證券總額1550萬餘元，還持有土地16筆、建物2筆，身價過億。經濟部長王美花與其丈夫國安會祕書長顧立雄的財產申報，與日前申報的資料一致，夫妻名下有存款1,083萬4,321元、有價證券229萬0,728元、土地5筆、建物10筆、汽車LEXUS1輛、珠寶、古董、字畫等財產共576萬元、保單10筆、債權105萬5,000元、債務92萬8445元。總統府祕書長李大維也羅列本次申報名單，他總共申報土地4筆、建物4筆、汽車1輛、存款3,285萬0,961元、有價證券3,481萬3,362元、台北球場會員證價值100萬元及保單6筆。