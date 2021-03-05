較去年成長800億！北台灣房市329檔驚爆「歷史天量」

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住展雜誌研發長何世昌指出，過去幾年檔期焦點大多在衛星城鎮的新興重劃區，今年北台灣329檔期市場焦點拉回到台北市，台北市預估推案量來到1180億元，為北台灣推案量最高的縣市；而北市329檔推案量超過千億，主因是許久不見的豪宅案、造鎮案重出江湖所致。統計指出，北市推案量較大的行政區為信義、松山、南港、文山等地，案量均超過百億元以上，新案數量較多的則是中正、大安、士林、文山與南港；新北市預估推案量約為885億元，推案熱區在新店、三重、淡水，尤以新店推案量破3百億元最多，新店新案集中於央北重劃區，包括宏普、聯上發、漢皇與江陵等建商都有新案推出。
何世昌分析，大台北329檔期其中一個共通特色為「商、廠辦不斷湧現」，推案量逾2百億元；住宅市場的部份，台北市坪數規劃明顯放大，40幾坪至70幾坪的換屋房型供給量大增，百坪豪宅也回歸市場，而新北市仍以小宅為主流；桃園329檔推案分布最為極端，今年以中路重劃區、青埔特區為推案重心，其他重劃區推案火力稍微不足，推案量約4百億元左右。值得注意的是，去年新北市、桃園市推案量最大的兩大重劃區，分別是江翠北側重劃區和龜山A7重劃區。不過，根據雜誌統計，今年上述兩大重劃區329檔推案都呈現熄火狀態，供給量並不多。何世昌說明，江翠北側指標大案多搶在去年開出，線上籌備中的新案因建案尚未取得等因素，導致今年上半年推案相對零星；A7重劃區則是線上累積的供給量龐大，且近期已進入交屋潮，新案推出的腳步因此放緩。新竹縣市是去年政府打炒房的重災區，時至今日業者依然維持低調姿態，推案意願低迷，以致於案量不到百億元，指標案少得可憐。何世昌認為，雖然近期政府祭出打房新招的消息頻仍，但市場買氣暫時未受干擾；今年房市329展現一番新氣象，北市重回主角地位帶頭衝，新興重劃區退為配角；而台北市329市況能否順風順水，或許攸關這波多頭的能量到底有多強