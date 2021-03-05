共機擾台頻率大增　國防部：貼Twitter讓國際社會譴責

行政院長蘇貞昌今（5）日赴立法院備詢，民進黨立委王美惠質詢時指出，近年來共機擾台次數大增，去年每個月平均7.5次已經很高，今年截至目前，每個月高達22次。王認為兩岸軍力不成比例，每次共機繞台都要我國空軍起飛，長期下來會讓國軍無法負荷，她問蘇如何處理，「是不是每次共機過來，我們都要跟著起飛『歡迎』他們？」國防部副部長張哲平則表示，國軍緊盯共軍動態，現在只要共機又繞台，都會貼上Twitter，讓國際社會了解中國如何擾亂區域和平。

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立法院今日繼續進行施政總質詢，王美惠在質詢時表示，在這段時間，相信任何政黨都認為中共欺負台灣，共機擾台頻傳，「中國侵門踏戶，我們該這樣不出聲？或是該如何處理？」

蘇貞昌回應，中國共機起飛，台灣都有掌握很清楚。他強調，若共機接近台灣，國軍6分鐘內會起飛，國軍訓練很優質、準備很充分，不會讓中國侵門踏戶。

但王美惠認為，中國的軍人數量是台灣的好幾倍，兩邊互相消耗，先累垮的會是台灣這邊，她問蘇「是不是每次共機來，我們都要跟在他們後面『歡迎』他們？院長有別的方法嗎？」

張哲平回答，台灣應對方式會因共軍來台的態樣調整，不但會應用戰鬥機、慢速機，也會用地面飛彈等，讓作業維持、讓任務執行效益最佳化。

另外，張哲平說，國防部從去年開始，對於中共侵擾行為，以中英對照方式刊載網站上，同時也放在官方推特，讓國人、外國友人看到，中共破壞台海現狀、破壞區域和平穩定行為。他提及，刊登之後，發現這些作為，能讓國人知道，國軍隨時掌握共機動態、有所應處，提升國民敵情意識，也讓國外友人了解中共侵擾狀況，以對中共產生負面批評。