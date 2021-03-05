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台中初春必賞浪漫風景　金色麥浪好療癒

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-05 14:45:33

台中初春必賞浪漫風景　金色麥浪好療癒
▲潭子摘星山莊(圖／觀旅局提供2021.3.5)
台中得天獨厚的樞紐位置，串聯著南來北往的交通，擁有豐厚的人文、自然景觀，春、夏、秋、冬皆有不同季節限定的景色，四季都值得花時間來旅行的城市。中市府觀光旅遊局特別整合大雅及潭子、神岡等區域景點，讓來觀賞小麥的民眾，能一次解鎖潭雅神好吃好玩好去處。
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觀光旅遊局長林筱淇指出，在溫暖潮濕的臺灣，小麥並不常見，然臺中大雅因冬天東北季風吹拂，天氣寒冷，加上降雨量少，砂質土壤排水性佳適合小麥生長，使其栽培面積為全臺之冠，並譽有「臺灣小麥之鄉」美名。
每年3月麥田成熟的季節，放眼望去，一大片結實纍纍的麥穗形成金黃色的麥浪，隨風飄曳，構成一幅詩畫般的景色。感動於麥香四溢的同時，觀旅局呼籲，每株小麥都是農民辛苦栽種的心血結晶，切勿進入麥田中、摘採及踩踏麥田，以免破壞小麥的收成。
 
林筱淇推薦，想觀賞小麥田的朋友們，除了可以直接前往大雅麥田外，也可以先前往潭雅神綠園道體驗騎乘自行車，至大雅後轉道神林路寶興宮附近麥田順遊。潭雅神綠園道由軍方舊鐵道所改建而成，起點為潭子區，行經神岡至大雅中科園區為終點，全長約14公里，路面坡度平緩，是個老少咸宜的自行車道。
沿途有綠蔭及驛站提供遊客休憩，在自行車道約4K+800m處的「S彎道」及5K+100的「波浪道」，形成無限延伸和顛簸的視覺效果，成為IG打卡聖地。位於潭子的摘星山莊，有著精細的建築工藝，包含交趾陶、磚雕、泥塑、剪黏等，其中磚雕更是少見的工藝，非常值得細細觀賞，另外屋前池塘的倒影也是遊客必訪美景。
 
此外，周邊還有以釣魚故事館打造海洋教育主題園區「寶熊漁樂碼頭」及充滿無限想像的唯美產業故事館「紙博館 Paper Museum 紙的空間」。寶熊漁樂碼頭，除有旅人來訪必拍的超大釣魚機，還有虛擬釣場可以體驗釣魚、3D劇場、DIY等多元體驗區，讓旅客能夠了解釣魚文化，輕鬆理解海洋環保的重要性。紙博館，有著吸睛的信封漸層彩虹牆、紙雕裝飾的夢幻森林隧道等，帶您認識各式不同紙的型態與製品，進入紙的視覺饗宴。
▲釣魚故事館打造海洋教育主題園區「寶熊漁樂碼頭」(圖／觀旅局提供2021.3.5)
▲釣魚故事館打造海洋教育主題園區「寶熊漁樂碼頭」(圖／觀旅局提供2021.3.5)
 
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