緬甸政變與台何干？醫吐「真實情勢」示警：別變中國內政

緬甸2月初爆發軍事政變，國內局勢動盪不安，更傳出大規模民主示威衝突，也掀起國際上譴責聲浪不斷。對此，知名醫師作家蔡依橙也以緬甸政變為借鏡，指出美國不再像過往直接干涉各國內政，提醒台灣「真的不能讓自己變成中國的國內議題」，唯有讓臺灣有利用價值，才能保有自己的安全，也才是最佳解。

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緬甸自2月1日發生政變以來，當地局勢持續動盪，一個月內已升級為流血衝突，更在3月3日當天登上衝突最高點，至少有38位示威者在軍方鎮壓下喪命，上千名示威者、學生、民運人士遭到逮捕，聯合國更形容，3月3日是自一個月前發生軍事政變以來，緬甸經歷的「最血腥的一天」。

▲緬甸連日爆發反抗軍政府奪權的活動，許多民眾無懼於軍隊和警方的鎮壓，仍持續走上街頭。（圖／美聯社／達志影像）

對此，醫師作家蔡依橙也在臉書專頁

《蔡依橙的閱讀筆記》

表示，「緬甸的事情，歐美一向都是嘴上支持、嘴上譴責，然後不高興的時候經濟封鎖，軍方沒什麼受影響，人民卻很苦」；但中國則因為中緬邊境有非常複雜的毒品跟軍閥議題，選擇直接提供彈藥，支持軍方，最近有很多武器上的簡體中文被拍出來上網。

▲緬甸曼德勒的教職人員，穿戴當地傳統風格的帽子，並漆上代表反政府的「三指」。（圖／美聯社／達志影像）

蔡依橙接著解釋，美國以前干涉各國內政的方式相當直接、積極，但在古巴的豬玀灣事件實在失敗得太難看，之後動作就轉為低調，「跟以前那樣源源不絕的資源灌注，甚至直接的軍事介入相比，已經相對少很多」。此外，比起中南美洲而言，緬甸這種沒有強大的地緣政治意義，也沒有關鍵物資的國家，「就真的量力而為而已」。

蔡依橙強調從這角度來看，緬甸政變對台灣的啟示是「我們真的不能讓自己變成中國的國內議題，不能讓臺灣被定義為中國的內政問題」，像目前這樣，有自己的政府，有屬於國家的軍隊，有全世界要的晶片，以及大量的科技人才，讓臺灣有利用價值，也讓臺灣能保有自己的安全，才是最佳解。（編輯：楊智傑）