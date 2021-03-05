800公尺20支電線桿 立委協調下地化
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-05 15:41:00
台中市北屯區南京東路三段，北華街到三光北一街，因為鄰近太原車站，車輛往來頻繁，800公尺內就有20支電線桿，不但影響市容美觀，安全也堪憂，在立委莊競程協調下，台電已開始進行電桿下地工程，不僅保障供電，也確保居民安全。
南京東路三段電桿，大部分已拆除，不過，自北華街至三光北一街一帶，因鐵路高架及火車站新建工程而暫緩，經立委莊競程協調台電快馬加鞭進行，已於2021年2月完成全部的桿線下地及供電作業，目前正進行後續20支電桿拆除作業，南京東路桿線下地最後一哩路，預計兩個工作天就可順利完成。立委莊競程、台中市議員曾朝榮、服務處主任曾咨耀，今(5)日會同台電台中區營業處副處長顧育成、工務段經理張右侗，以及北興里長陳長勳、三光里長林瑞芳等人，一同前往太原火車站西側(南京東路三段，北華街至三光北一街)電力設備地下化的工作現場勘察。莊競程表示，南京東路三段(北華街至三光北一街)一帶的電力桿線下地工程，因鐵路高架及火車站新建工程而暫緩，他於2020年7月間接獲民眾陳情，2020年8月，當新建工程接續完成後，為考量該區域的線路整體一致性與提高供電穩定度，即邀集台電相關部門會勘討論，希望能儘快重新開始進行並完成該路段的桿線地下化工程。電線桿移除，除了美化市容外，可避免民眾觸電危險，也可避免在颱風季節造成斷電的影響，電桿下地後，相信用電的可靠性會增加。莊競程感謝台電公司在最短的時間內，以高效率、高品質的施工作業，在2021年2月便完成了全部的桿線下地及供電作業。顧育成指出，北屯區南京東路為台鐵鐵路沿線道路，且為市中心道路，台電公司於數年前即計劃逐年辦理該路段的整體下地規劃，並依時程進行相關工程。他說，南京東路三段的電力桿線地下及供電作業，已於今年2月底施作完成，但因現場部分架空電桿上仍有告示牌等附掛物，使得台電暫緩相關的電桿拆除作業，目前已請當地里長及民代協助告知附掛物的所屬單位儘速拆遷，台電也將儘快進行後續電桿拆除作業，儘速使南京東路桿線下地最後一哩路順利完成。北興里長陳長勳表示，拆除電力桿線，在一般民眾眼裡，或許不算什麼大事，但北興里的電桿，大都設置在巷子口，幾十年來經常發生誤撞電線桿的交通意外，造成人員傷亡悲劇，民眾怨聲載道，如今將拆除，居民都拍手叫好。三光里長林瑞芳說，電桿下地是現代化都市的共同目標，早就應該做；電線桿下地，對於整體都市景觀是正面的，感謝莊競程、曾朝榮的協助與台電高效率完成。當地林姓住戶說，南京東路三段沿線電力桿線，大部分都已地下化了，唯獨北華街至三光北一街一帶之電力桿線還矗立路邊，嚴重破壞景觀與影響交通安全，他向立委莊競程服務處陳情後，很快就傳來施工的好消息。