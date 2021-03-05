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北京要改香港選舉制度　前任、現任特首都支持：不改不行

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-05 15:05:55｜2021-03-05 15:12:43

▲第十三屆全國人大第四次會議，5日在北京開幕，改革香港選舉制度的議案也在討論議程裡。圖為北京。（圖／美聯社／達志影像）
▲第十三屆全國人大第四次會議，5日在北京開幕，改革香港選舉制度的議案也在討論議程裡。圖為北京。（圖／美聯社／達志影像）
中國全國人大會議今(5日)開幕，根據事前發布的議程顯示，《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》也將在會議中審理，改變看來已是勢在必行。香港多個親中建制派政黨都陸續發表聲明，支持草案通過，香港回歸後第一任特首董建華，及現任特首林鄭月娥，也都火速表態力挺中央，認為香港不改變不行。
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香港特別行政區行政長官辦公室5日發表聲明，就著全國人大會議將審議關於完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」的決定，表達全力支持，並不忘將矛頭指向泛民人士，控訴近年香港確實發生了不利於「一國兩制」貫徹實施的情況，也出現了鼓吹「港獨」、組織抗拒中央管治、甚至勾結外部勢力製造社會動亂的分子；若不及時遏止，反中亂港勢力將通過選舉進入特區政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。
林鄭月娥強調，就如去年第十三屆全國人大第三次會議通過《香港國安法》，以支持特區政府撥亂反正、依法施政一樣，這次港府也會完全尊重並配合中央對完善選舉制度的主導權，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。
全國政協副主席、香港前特首董建華也表示，香港已經到了「不改革不行」的關鍵時刻，由愛國者擔任重要公職，是「一國兩制」的核心要義，也是舉世公認的政治倫理，相信絕大多數的香港市民，都希望見到由愛國愛港人士治港，堅守一國兩制，與內地優勢互補，協同發展，共同創造一個和諧、穩定、繁榮的社會環境，讓香港市民安居樂業。
董建華認為，全面落實「愛國者治港」原則，糾正過去幾年香港政治生態的亂象，杜絕反中亂港分子透過選舉進入香港的管治架構，對國家主權、安全、發展利益，以及香港長期繁榮穩定造成危害，這是民心所向，亦是理所當然的。
▲林鄭月娥和董建華都有出席5日的人大會議開幕式。（圖／美聯社／達志影像）
▲林鄭月娥和董建華都有出席5日的人大會議開幕式。（圖／美聯社／達志影像）
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