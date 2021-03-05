福原愛、江宏傑遭爆婚變 陳昇分享經驗：吵架不提離婚
記者吳雨婕/台北報導
2021-03-05 15:33:05
陳昇的兒子在上個月舉辦婚禮，正式升格人夫，他也開心向外界分享喜訊，而自己已經結婚超過半甲子，有鑒於近來福原愛、江宏傑被爆婚變，他以自己的經驗，分享夫妻相處之道。
陳昇的兒子在上個月初結婚，被問到會不會急著想抱孫子，他先是表示過去也曾受過傳宗接代的壓力，既然這樣的話，怎麼好意思把這個壓力拋給下一代，所以他以很Rock的方式告訴兒子：「不要瞎混，要負責任，結婚就是要有小孩的意思。」接著開玩笑的說，他直接對兒子表示：「你要是這麼不合作，我就去你家把你保險套扎破！」而近來桌球夫妻檔福原愛、江宏傑被爆離婚，事件鬧得沸沸揚揚，已經結婚35年的陳昇，談到婚姻，他提到：「（婚姻）這個事情滿辛苦的，就連北部人住在南部，老公要上班、孩子要上學，媳婦要跟婆家相處，光是這樣就很不容易，本身就辛苦。」陳昇也透露與兒子、媳婦沒有同住，「我兒子大學的時候暗示他離開，因為我認為這樣比較健康，就是有個距離感比較好，一天到晚處在一起，連夫妻都是，適當的距離是好的 。」被問到有沒有過跟太太吵架鬧離婚，陳昇幽默的說：「什麼都有過，但有些東西不要提成習慣，不要一天到晚講，吵架的時候有人退讓就好。」也表示從結婚到現在從來沒有提過離婚。