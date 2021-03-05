中國人大將修改香港選制 官媒：保障長治久安
中央社
2021-03-05 16:41:05｜2021-03-05 16:49:42
（中央社台北5日電）中國人大會議將修改香港選制議案提上議程。官媒央視宣稱，香港將邁入50年不變的下半場，「愛國者治港」是保障香港長治久安的重要一步。香港建制派則稱，這有助「一國兩制」行穩致遠。
中國13屆全國人民代表大會4次會議上午正式登場，為期7天的議程中將審議「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」。會議發言人張業遂4日晚間指出，香港選制要「與時俱進」，為全面準確貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」，提供健全制度保障。官媒央視今天上午刊發評論稱，這一次的全國人大會議將會正式吹響完善「愛國者治港」相關法律制度的衝鋒號，並將香港的管治權將牢牢掌握在「堅定愛國的賢能之士」手中，香港社會有望擺脫困擾數十年的政治紛爭。評論稱，「外部勢力」多年來不斷在香港培植政治代理人，打著民主旗幟，企圖利用香港現行選舉制度，從而奪取香港管治權，實現制度內變天陰謀。因此，若不完善相應的選舉制度，不對現行制度全面查漏補缺，外部勢力的代理人仍會衝擊管治權。評論並稱，明年香港即將迎來回歸25週年，進入「五十年不變」的後半程。推動「愛國者治港」，不僅僅是徹底斷絕海外反華勢力與香港反對陣營螳臂擋車式的挑戰，更重要的是面向未來，開創香港發展。評論強調，「愛國者治港是保障香港長治久安的重要一步」。香港建制派也相繼發表聲明支持人大的決定。據星島日報、頭條日報報導，建制派政黨民建聯今天上午在官方臉書專頁發表聲明支持，並稱這是落實「愛國者治港」的原則，保障香港的長期繁榮穩定，讓「一國兩制」行穩致遠。工聯會也發表聲明支持完善選舉制度，確保特區行政、立法、司法機構的組成人員、重要法定機構的負責人，以及公職人員等，都由真正的愛國者擔任。經民聯副主席林健鋒則強調，過去選舉制度存有漏洞，危害市民生命安全及社會經濟穩定。「愛國者治港」可根除制度隱患，撥亂反正，確保管治權掌握在愛國者手中，真誠為市民服務。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1100305