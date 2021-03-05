車禍傷神經　神經轉移手術助體育健將重獲「一臂之力」

小恩(化名)曾經是體育健將，征戰許多賽事，頻頻獲獎，卻在22歲的時候因為車禍意外，一度連走路都困難，雖然在積極復健後恢復行走能力，但是左手手臂卻因為此次的意外，扯斷了從頸椎延伸出來的「臂神經叢」，醫師呂俊寬經評估後進行「神經轉移手術」，目前小恩左手已能正常活動。

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▲小恩因為車禍意外，扯斷了從頸椎延伸出來的「臂神經叢」，手臂無法使喚，甚至連一張紙都拿不起來。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.05）

× ▲小恩因為車禍意外，扯斷了從頸椎延伸出來的「臂神經叢」，手臂無法使喚，甚至連一張紙都拿不起來。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.05）

▲「神經轉移手術」藉由轉移好的電線到壞的電線，來恢復肩膀上舉外展等功能。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.05）

× ▲「神經轉移手術」藉由轉移好的電線到壞的電線，來恢復肩膀上舉外展等功能。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.05）

呂俊寬強調，顯微重建手術除了對基本的解剖構造要非常熟悉之外，還要花大量的時間與耐性練習及培養在放大鏡及顯微鏡下分離軟組織及接合神經血管淋巴的技術。目前在博田國際醫院已經開了數例臂神經叢受損的手術案例，擁有最先進的顯微重建手術設備，提供外傷骨折、退化性關節炎及運動傷害等醫療服務。