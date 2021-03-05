車禍傷神經 神經轉移手術助體育健將重獲「一臂之力」
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-05 15:51:48
小恩(化名)曾經是體育健將，征戰許多賽事，頻頻獲獎，卻在22歲的時候因為車禍意外，一度連走路都困難，雖然在積極復健後恢復行走能力，但是左手手臂卻因為此次的意外，扯斷了從頸椎延伸出來的「臂神經叢」，醫師呂俊寬經評估後進行「神經轉移手術」，目前小恩左手已能正常活動。
今(5)日小恩現身說法，她說，5年前發生車禍意外後，即便雙腳已經恢復正常，卻每天看著自己的手臂黏在自己身上，無法使喚，甚至連一張紙都拿不起來，十分無助，更擔心會變成終生殘廢。在醫師的評估下，接受「神經轉移手術」，術後持續復建，約3、4個月後慢慢恢復手的功能，雖然無法繼續體育專長，但已經可以提重物、彎曲、抬手等正常活動了。 博田國際醫院骨科主治醫師呂俊寬表示，所謂的「臂神經叢」，主要是一群神經網絡用來連接大腦發射訊號給肩膀、手臂及手指頭的媒介。神經就像「電線」一樣，而臂神經叢受損就是這些電線經由一個嚴重的外力或拉扯，導致電線短路甚至斷裂，進而影響手部的功能及活動。手術當中藉由轉移好的電線到壞的電線，來恢復肩膀上舉外展等功能，但提醒需在半年至一年內就醫。
呂俊寬強調，顯微重建手術除了對基本的解剖構造要非常熟悉之外，還要花大量的時間與耐性練習及培養在放大鏡及顯微鏡下分離軟組織及接合神經血管淋巴的技術。目前在博田國際醫院已經開了數例臂神經叢受損的手術案例，擁有最先進的顯微重建手術設備，提供外傷骨折、退化性關節炎及運動傷害等醫療服務。