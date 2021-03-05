「刪Q」罷免陳柏惟 中選會：一階審核通過
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-05 15:53:38｜2021-03-05 15:55:05
民團發起「刪Q」罷免台灣基進立委陳柏惟，中選會證實陳柏惟罷免案第一階段通過審核門檻，接下來進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。
中選會表示，有關楊文元提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會之查對結果，符合規定之提議人人數合計3,744人，已達法定提議人人數；故另依公職人員選舉罷免法第79條第2項、第80條規定，提議人名冊經查對符合規定人數時，提議人之領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於60日內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，則視為放棄提議。「刪Q總部」上月8日北上正式向中選會提案，並提交第一階段4357份領銜人名冊。罷免陳柏惟提議領銜人楊文元表示，罷免陳柏惟主要理由包括中火停機、當選後在霧峰買房的政見都跳票；陳柏惟是台中選區立委，但是卻在全國到處開服務處，前有全國不分區議員王浩宇，現在有不分區立委陳柏惟，根本不關心台中選區。針對「刪Q」行動啟動，陳柏惟則是向支持者喊話，可以緊張但不用煩惱。