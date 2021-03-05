張藥房重建落成蔡總統探訪　彭秀春：她很有心

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣大埔張藥房原地重建完工，總統蔡英文昨天未公開行程，低調探訪搬入新居不久的屋主彭秀春。彭秀春今天說，蔡總統到訪時親切寒暄，表達關心，充分感受到「她很有心」。

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大埔事件中遭強拆的張藥房，經政府協助原址重建，工程於去年中完工，彭秀春也在農曆春節前搬入新居。昨天上午統蔡英文在客委會主委楊長鎮及苗栗縣長徐耀昌等人陪同下低調前往探訪，行程並未公開。

彭秀春今天向中央社記者表示，2年多前，房子即將重建舉行動土祈福儀式時，蔡總統也曾現身，當面給予鼓勵、打氣與祝福，並詢問何時會蓋好；沒想到完工落成搬回來，蔡總統又親自造訪，除表達歡迎，也非常謝謝蔡總統，「她真的很有心」。

原址重建的張藥房地基僅7.3坪，彭秀春說，因為地方很小，興建時工程不好施作，只能慢慢進行，如今總算完工，對於又回到以前的「家」，心中難免有感觸，但她不去想太多，「以前腳步亂了，現在要一步一步前進」一切重新開始。

昨天也陪同到場的竹南鎮民代表會主席何秀綿指出，蔡總統昨天到訪時，親切與彭秀春閒話家常，彭秀春氣色也不錯，儘管過去仍有些遺憾未能彌補，但房子總算是蓋回來了，在探訪過程中，大家也提到張藥房位處路口要衝，考量是否協助增加安全防撞警示設施。

102年7月18日，前苗栗縣長劉政鴻利用大埔自救會北上總統府陳情時，下令強拆張藥房等4戶，張藥房原屋主在遭拆後2個月身亡，遺孀彭秀春及自救會等人向行政法院提起訴訟獲台中高等行政法院判決勝訴，蔡總統就任後，承諾協助張藥房原址重建。（編輯：戴光育）1100305