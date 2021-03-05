AZ疫苗來了！長庚醫院：三階段接種SOP、不強迫醫護施打

日前中央流行疫情指揮中心證實，有11.7萬劑的AZ COVID-19疫苗運抵台灣，且醫事人員列為最優先接種對象，有2萬多名員工的長庚醫院，也在決策委員會部署下成立「新冠疫苗接種推動團隊」，由邱政洵副院長擔任總指揮，進行任務分組，規劃三階段接種作業流程，讓員工能安心接受疫苗注射。

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長庚醫院在今（5）天上午10點舉辦COVID-19疫苗接種教育訓練，包括基隆、台北、林口、桃園、土城、嘉義、雲林、高雄、鳳山所有院區的醫護、醫事及行政人員，透過感染科醫師陳志榮的說明，讓相關醫護人員對於COVID-19疫苗有更清楚的認知。

長庚醫院的「新冠疫苗接種推動團隊」，分成醫療專家小組、作業推動組及諮詢關懷組，分別負責教育訓練、注射作業與健康關懷等任務；同時規劃「接種前、接種時、接種後及第二劑接種」三階段接種作業流程。

邱政洵副院長表示，長庚醫院也運用資訊系統進行線上問卷，讓員工能依自己的意願選擇施打，同時也請員工先自我評估疾病史及禁忌症等，再依CDC訂定原則安排接種順序，依序發給注射單。且接種時須先經醫師評估確認後完成注射，醫院會發給新冠肺炎接種記錄卡，員工於現場觀察30分鐘沒狀況後才能離開。而員工在接種後必須回饋接種後反應，一周內線上回覆，沒有不良反應再續接種第二劑，第二劑接種完也須在一周內回饋接種後反應。