連勝文積極拜會黨內大老 見朱立倫又向郝龍斌遞橄欖枝
記者余祥／台北報導
2021-03-05 16:20:14｜2021-03-05 16:20:25
國民黨智庫副董事長連勝文日前宣布認真考慮是否參選國民黨主席後，陸續拜會黨內大老，據了解，連勝文昨天晚上跟同樣也是黨主席熱門人選的前新北市長朱立倫會面，但並未觸及是否合作或結盟等議題；連勝文日前也積極修復跟前黨主席郝龍斌的關係，希望爭取更多的支持。
國民黨主席選舉預計7月舉行，黨主席江啟臣已經表態爭取連任，中廣董事長趙少康更強勢回歸成為國民黨員、中評委，也有意爭取黨主席職位，另外還有朱立倫、前高雄市長韓國瑜也都是可能參選的熱門人選。連勝文近日先拋出「黨主席專職說」，又表態會認真考慮參選，樣樣劍指江啟臣。事實上連勝文已經開始陸續拜訪黨內大老，交換意見、並爭取支持。據了解，連勝文在昨天晚上跟朱立倫會面，交換對於黨內改革的看法，但兩人並未觸及黨主席選戰是否合作或結盟。除了朱立倫之外，連勝文也積極修復跟郝龍斌的關係。郝龍斌過去跟連勝文關係深厚，但去年黨主席選戰，郝龍斌與江啟臣對戰，連勝文卻選擇了世代交替的路線，全力支持江啟臣，更全台跑透透為江啟臣輔選，讓連、郝關係降到冰點。為修復兩人關係，連勝文日前努力恢復與郝龍斌的互動，也親自到郝龍斌辦公室請益、破冰，盼爭取支持。