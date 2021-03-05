為何中南部遲遲沒下雨？氣象專家曝1關鍵：「它」太頑固

許多民眾每天出門前的例行公事就是確認當天的氣象預報，不過相較於近日北部陰雨綿綿，中南部水情持續吃緊，遲遲等不到春雨的中南部也紛紛祭出減壓供水等抗旱措施。不過為何中南部遲遲下不了雨，中央氣象局長鄭明典回應指出，主要是因為「台灣南方有個頑固的高壓系統」，台灣附近低層水氣受其影響，自然影響降雨。

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台灣中部以北及東半部地區因華南雲系東移，連日受春雨滋潤，而中南部則因去年無颱風侵襲，導致今年水情吃緊，中南部水庫蓄水率偏低。統計去年6月迄今新竹至嘉義水庫集水區累計降雨量仍為歷年最低。

至於為何中南部遲遲未見春雨，鄭明典則解釋，由於台灣南方有個頑固的高壓系統，導致華南雲雨區東移時常偏北通過，台灣附近低層水氣也受南海高壓抑制，無法發展對流，雨水也受影響而減少。

▲鄭明典解釋中南部遲遲下不了雨的關鍵在於南海高壓。（圖／取自CIMSS）

部分網友也在該篇解釋文底下哀號「南部好希望下場大雨喔」、「希望降雨降在山上，既不會影響日常通勤又能給集水區補充水份」、「高壓別鬧了，我們需要雨水啊」、「難怪昨天竹苗都有做增雨的，但效果不是很好，下沒多少雨水」。另外，經濟部部長王美花也在3日於旱災中央災害應變中心會報指出，目前新竹、苗栗及臺中地區水情較為嚴峻，決定擴大自來水減壓時段到全日實施，至於各地區水情燈號則暫時維持現況不變。（編輯：楊智傑）