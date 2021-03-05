罷免一階段中選會通過　陳柏惟：不影響步調繼續前進

民團發起「刪Q」罷免台灣基進立委陳柏惟，中選會今（5）日宣布陳柏惟罷免案第一階段通過審核門檻，接下來進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。陳柏惟對此回應表示，步調不受影響，將會繼續在立院與地方打拼。

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柏惟表示，感謝大家關心，今天是驚蟄，要做牛不怕沒田來耕作，驚蟄這一天春雷響，春天來了提供許多工作機會，大家對我的期待一定努力完成，「很遺憾沒辦法完成對我沒期待人的期待。」陳柏惟強調，步調不受罷免案影響，將會繼續盡心盡力在立院與地方打拼。

「刪Q總部」上（2）月8日北上正式向中選會提案，並提交第一階段4357份領銜人名冊。罷免陳柏惟提議領銜人楊文元表示，罷免陳柏惟主要理由包括中火停機、當選後在霧峰買房的政見都跳票；陳柏惟是台中選區立委，但是卻在全國到處開服務處，前有全國不分區議員王浩宇，現在有不分區立委陳柏惟，根本不關心台中選區。

中選會表示，有關楊文元提議罷免台中市第2選舉區立委陳柏惟一案，依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會之查對結果，符合規定之提議人人數合計3,744人，已達法定提議人人數，提議人之領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於60日內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，則視為放棄提議。