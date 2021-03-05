陳柏惟罷免案一階通過 為國民黨割萊委風潮增溫
記者余祥／台北報導
2021-03-05 17:14:02｜2021-03-05 17:14:10
中選會今天宣布，台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段已達法定人數。國民黨今（5）日表示，尊重民意；黨內人士指出，陳柏惟日前險勝國民黨前立委顏寬恒，是因為與民進黨合作、大環境有利、空戰有成效等因素使然，但上任後問政沒有表現，又流於操作意識形態對立，當然會引發民眾反感。
民進黨政府開放進口含萊克多巴胺美豬，引發民怨。國民黨日前掀起「割萊委（支持萊豬立委）」的罷免風潮，藉此保溫國民黨領銜推動的食安公投。國民黨的第一役罷免民進黨桃園市議員王浩宇高票過關，為其他罷免案增溫，現在陳柏惟罷免案第一階段再度過關，又為藍營注入強心針。國民黨發言人洪于茜表示，陳柏惟免案一階連署已經通過，國民黨尊重民意，也要提醒陳柏惟，民眾想要汰除不適任的民代，這是民眾的權利。黨內人士表示，陳柏惟去年參選立委時以5000多票差距險勝國民黨前立委顏寬恒；若以選民結構分析，陳柏惟所在的台中第二選區包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等地，顏家大本營為沙鹿、龍井、大肚一帶，結構跟本就是藍大於綠。黨內人士指出，顏家在地方上實力堅強，里長組織綿密，上一次顏寬恒落選，選民不免有還顏家公道的心情。黨內人士說，日前陳柏惟會勝選，是因為跟民進黨合作，且加上綠營大環境看好、當時瀰漫討厭韓國瑜、空戰作戰有效果等因素使然，但陳伯惟上任立委後，在問政上並沒有太多特殊表現，發言也時常流於操作意識形態對立，引發選民反感。黨內人士表示，國民黨對於陳柏惟罷免案第一階段連署成功樂觀其成，國民黨相信民眾會展現民意，汰換不適任立委。