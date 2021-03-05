NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

陳柏惟罷免案一階通過　為國民黨割萊委風潮增溫

記者余祥／台北報導

2021-03-05 17:14:02｜2021-03-05 17:14:10

台灣基進台中市立委陳伯惟，也加入罷韓遊行的行列。
▲台灣基進黨台中市立委陳柏惟罷免案第一階段通過。（圖／資料照片）
中選會今天宣布，台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段已達法定人數。國民黨今（5）日表示，尊重民意；黨內人士指出，陳柏惟日前險勝國民黨前立委顏寬恒，是因為與民進黨合作、大環境有利、空戰有成效等因素使然，但上任後問政沒有表現，又流於操作意識形態對立，當然會引發民眾反感。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨政府開放進口含萊克多巴胺美豬，引發民怨。國民黨日前掀起「割萊委（支持萊豬立委）」的罷免風潮，藉此保溫國民黨領銜推動的食安公投。
國民黨的第一役罷免民進黨桃園市議員王浩宇高票過關，為其他罷免案增溫，現在陳柏惟罷免案第一階段再度過關，又為藍營注入強心針。
國民黨發言人洪于茜表示，陳柏惟免案一階連署已經通過，國民黨尊重民意，也要提醒陳柏惟，民眾想要汰除不適任的民代，這是民眾的權利。
黨內人士表示，陳柏惟去年參選立委時以5000多票差距險勝國民黨前立委顏寬恒；若以選民結構分析，陳柏惟所在的台中第二選區包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等地，顏家大本營為沙鹿、龍井、大肚一帶，結構跟本就是藍大於綠。
黨內人士指出，顏家在地方上實力堅強，里長組織綿密，上一次顏寬恒落選，選民不免有還顏家公道的心情。
黨內人士說，日前陳柏惟會勝選，是因為跟民進黨合作，且加上綠營大環境看好、當時瀰漫討厭韓國瑜、空戰作戰有效果等因素使然，但陳伯惟上任立委後，在問政上並沒有太多特殊表現，發言也時常流於操作意識形態對立，引發選民反感。
黨內人士表示，國民黨對於陳柏惟罷免案第一階段連署成功樂觀其成，國民黨相信民眾會展現民意，汰換不適任立委。
關鍵字

NOW民調中心

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
9.19%90.81%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀