藏族萌娃踏雪燦笑影片爆紅！網友直呼：笑容治癒人心

根據《四方報》報導，繼「甜野男孩」男孩丁真爆紅後，又有一名笑容純真的藏族小女孩在社群媒體上走紅，以一支站在雪地裡微笑的影片引發話題，燦爛純真的笑容擄獲廣大網友的心，紛紛直呼「她的眼睛裡有星星！」

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影片中的女孩是今年四歲的普布卓瑪，來自西藏德格縣瑪尼干戈鎮的她，有著圓潤的紅臉蛋，在影片中身著羊皮襖，用清澈的雙眸對鏡頭露出燦爛的笑容，萌翻一票網友，旋即在社群媒體上走紅，引發網友熱議。不少網友看了影片直呼「根本是小天使」、「這笑容治癒多少人心」、「好想抱抱她」、「小朋友的眼裡有星星」。

據爸爸表示，卓瑪一家人住在當地村落，平時喜歡唱歌跳舞，生活單純和樂。2月12日當天，卓瑪的爸爸帶著她出門玩耍，並隨手拍下幾段影片上傳至抖音平台上，沒想到竟讓卓瑪一砲而紅。

事實上，生活單純的他們對於「網紅」一詞並不熟悉，對之前紅遍大江南北的藏族男孩丁真也都不是很了解。爸爸表示，一家人平時放牧維生，要照顧40幾隻氂牛，沒什麼時間用手機，只覺得那支影片按讚數較多，並沒有特別在意。直到德格縣當地媒體中心找到一家人邀約採訪，卓瑪一家才知道原來卓瑪的影片在網路上爆紅，爸爸也開心地感謝廣大網友對卓瑪的喜愛，並表示「卓瑪歡迎大家來德格縣玩」。