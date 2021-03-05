百貨淡季業者持續拚買氣　慶生、封館派對接力登場吸客

誠品致力打造「閱讀與生活的全通路平台」，去年9月推出全新誠品人APP及會員制度，至今黑卡會員成長達44%，占比最高的白卡會員也提升8%，累計逾274萬名會員。而近期也宣布上半年首推「東西雙城藝文派對」，其中誠品信義店將於3月12日舉辦大型慶生派對。4月則由誠品生活南西接棒，於南西商圈首度舉辦「封館派對」。誠品信義店大型慶生派對，包括6大主題：空中花園有攜手b-monster與SPACE的「空中青春運動會」，全球最大插畫・漫畫・小說創作平台pixiv海外首展來場「圖像青春創作」，還有陳雪、鄭宜農、蔡旻佑、不朽、張西等新生代創作者的「青春閱讀書房」，以及白安、鹿希派等多名歌手接力登場的「青春無限演唱會」等，並首次嘗試串連線上下邀誠品人一同慶生。誠品指出，其實誠品信義店與南西店客層非常不同，像是誠品信義店24到45歲主力女性顧客佔6成，但南西店高達8成5，其中又以香氛、彩妝、服飾配件業種表現最佳，女性專櫃品牌業績近年成長3到5成，且一樓的戶外快閃電吸客效率極高，再加上獨特的文青style都讓這裡有著跟其他分館不一樣的氛圍，疫情期間提袋率提升6%，因此嘗試在4月於南西店舉辦「封館派對」希望再創佳績。遠東SOGO百貨忠孝館Fashion New Life登場，引進7大新品牌進駐，即日起至3月30日刷指定銀行信用卡滿6,500元起，就送電子商品券100元之外，指定銀行滿萬分期再加碼贈；同時還可另外參加各樓面加碼活動。天母SOGO同樣春裝登場，除有各大品牌優惠外，即日起至3月底快樂購卡點數200點換100元美食券，HAPPY GO卡800元可獲消費禮花漾隨身折疊椅。 微風南京則推出女兒節活動，3月6日有和服體驗，參加者當日拍照打卡上傳還可獲得精美贈品，沒搶到和服體驗也沒關係，在3月28日前，2F梯廳旁擺放各式各樣的精美的雛人形，讓消費者祈求、美照拍不完，並且於館內累積消費達2,000元即可參加拜金福引機抽抽樂乙次。