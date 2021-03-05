緬甸「地表最帥和尚」現身！發文報平安　千字信譴責軍警

緬甸爆發軍事政變已超過1個月，當地局勢持續動盪，隨著軍警以強大火力鎮壓大規模民主示威群眾，愈演愈烈的流血衝突更在3月3日登上最高點，至少有38位示威者在軍方鎮壓下喪命。有著「地表最帥和尚」美稱的緬甸男模Paing Takhon也因為參加示威都被警方盯上，在神隱兩天後發出千字公開信表達對軍政府暴力鎮壓的不滿，也呼籲聯合國盡快介入譴責軍政府行為。

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▲緬甸自2月爆發軍事政變來，許多示威民眾遭到軍警開槍鎮壓，就連醫護人員救援都受阻。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲緬甸自2月爆發軍事政變來，許多示威民眾遭到軍警開槍鎮壓，就連醫護人員救援都受阻。（圖／美聯社／達志影像）

緬甸2月1日發生軍事政變以來，國內局勢動盪不安，更傳出大規模民主示威衝突，也掀起國際上譴責聲浪不斷，上千名示威者、學生、民運人士遭到逮捕，

緬甸25歲男模Paing Takhon也在軍政府爆發政變後，屢次換上身穿紅色衣服、比出代表反政府的「三指」手勢的大頭貼，也親自全副武裝上街力挺示威民眾，試圖發揮自己的社群影響力。不料本月2日Paing Takhon的姐姐公開表示連絡不上他，一度讓外界擔心他已經遭到軍警拘留。

所幸，Paing Takhon於4日更新了最新的限時動態報平安，也在臉書發表一篇給各國領導人的

千字公開信

，文內指出自己身為緬甸公民，衷心請求聯合國採取行動，「每天都有比我年紀輕的孩子、青年們遭到軍隊無情血腥鎮壓。當和平國家的青少年擁有應得的人身自由，我國的年輕人連基本人權都沒有，更糟糕的是，任何一個年輕人都有可能死於為正義而戰」。

▲緬甸「天菜和尚」Paing Takhon向網友報平安，也公開向聯合國呼籲譴責軍政府。（合成圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

× ▲緬甸「天菜和尚」Paing Takhon向網友報平安，也公開向聯合國呼籲譴責軍政府。（合成圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

Paing Takhon擁有188公分好身材和出色外型，去年更獲選為全球百大最帥臉孔第10名，今年因為出家當和尚10天，光是曬出剃髮、著袈裟的照片一天內就掀起國際社群平台上轟動。出身緬甸富商家族，更是當地一家銀行繼承人的他也被網友美稱「地表最帥和尚」、「天菜和尚」，這次他也為了自己的國家發聲，也表示如果被軍警抓走，希望緬甸所有公民都能代他盡努力支持自己的國家。（編輯：楊智傑）