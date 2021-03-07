新竹人專屬粉紅花海綻放了！近九百棵櫻花樹成打卡夯點

隨著春天的到來，全台各地掀起一波「賞花潮」，民眾趁著春暖花開之際拍下最美的花海留作紀念，更讓不少花海景點瞬間爆紅，這次位在動物園、玻工館附近的「新竹公園」，就有近850顆櫻花盛大開放，浪漫櫻花美景成為新竹人最夯的打卡景點。

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▲「新竹公園」就有近850顆櫻花盛大開放，浪漫櫻花美景成為新竹人最夯的打卡景點。（圖／Taipei Walker提供）

× ▲「新竹公園」就有近850顆櫻花盛大開放，浪漫櫻花美景成為新竹人最夯的打卡景點。（圖／Taipei Walker提供）

佔地廣大的「新竹公園」是孩子們最愛的遊樂天堂，除了不乏各式遊樂器材，更有大面積的草皮、樹蔭提供良好休憩場所，而今年春年「新竹公園」的河津櫻盛開，全區近850棵櫻花樹成為焦點，吸引新竹人前往賞花，還能順遊周邊的玻璃工藝博物館、春室、湖畔料亭、新竹動物園等景點。

而新竹公園中最夢幻的櫻花打卡點就屬「櫻花坡」大階梯廣場，遠看彷彿就像是一朵朵粉紅雲朵，散發浪漫氛圍，而「圓形廣場」則能夠從遠近高低各種角度拍到繽紛綻放的櫻花，享受被櫻花圍繞的美景，此外，位在麗池旁的「湖畔料亭」則是以4棟日式木造房舍配上櫻花美景，打造一秒到日本的偽出國氛圍。

▲新竹公園中最夢幻的櫻花打卡點就屬「櫻花坡」大階梯廣場。（圖／Taipei Walker提供）