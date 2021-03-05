全球大廠高通辦新創競賽 廖泰翔：感謝深耕高雄
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-05 19:24:52
為支持台灣新創團隊，全球無線科技大廠高通公司舉辦「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, 簡稱QITC），祭出總價值達40萬美金的獎金和服務吸引參賽者報名。說明會昨（4）日於高雄市舉辦，邀請榮獲QITC入圍、同時也是高雄子弟的新創團隊分享，現場反應熱烈。高雄市經發局長廖泰翔表示，感謝高通深耕高雄，相信在地企業與高通的合作，將大幅提升企業研發與創新能量，讓高雄朝5G智慧城市快速邁進。
高通自2019年起每年舉辦「高通台灣創新競賽」（QITC），支持新創團隊運用高通平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案。今年活動於1月21日正式開跑，並於2月起在線上、線下舉辦4場說明會，收件至3月21日截止。本屆入圍者及優勝者除將獲得總價值達40萬美金的高額獎金外，還能獲得專利申請補助、高通技術支援，並鏈接高通全球新創生態系。高雄場說明會4日於南台灣產業跨領域創新中心壓軸登場，主辦單位除說明QITC本屆收件方式及賽制重點外，更請來首屆入選團隊洞見未來（Relajet）及灼灼科技 （DT42）分享經驗，共吸引超過30家在地企業報名參與，會後更有不少業者持續詢問，積極搶進高通5G生態系。受邀分享的新創公司「洞見未來」（RelaJet）曾獲多項新創競賽和首屆QITC冠軍，並獲邀加入高通Qualcomm Advantage Network。營運長陳宥任表示，他的弟弟RelaJet創辦人陳柏儒天生聽損，深感現有助聽產品不足，於是兄弟攜手在2018年創辦公司投入AI聲音技術研發，在科技部及高通的支持下，將RelaJet的獨門演算法融入高通的藍芽平台，成功研發Otoadd無線助輔聽器耳機解決方案，讓輕、中度的聽障朋友及銀髮族能以不到萬元的價格入手，輕鬆擁有更舒適、便利的生活。陳宥任指出，在高通技術輔導下，搭載RelaJet人聲增幅技術的Otoadd輔聽耳機即將於台灣上市，因兄弟倆均是高雄子弟，日前首場試聽會特別於2月28日搶先在高雄駁二共創基地舉辦，優先服務家鄉的聽障朋友，現場詢問熱烈。他強調，能加入高通Qualcomm Advantage Network是RelaJet邁向國際市場重要的一步，希望藉由這次「回娘家」與家鄉業者的分享，吸引更多有實力的優質團隊加入，「一起站在巨人肩膀上打國際盃！」專注於人工智慧與機器學習模組化的灼灼科技（DT42）執行長陳嘉臨則指出，透過高通引介，DT42參與高通、中華電信、日月光在高雄打造全台首座5G毫米波企業專網智慧工廠的建置工程，大幅提升DT42業界能見度。她也鼓勵高雄新創的軟體和硬體公司踴躍報名QITC，只要入圍、成為高通5G新創生態系的一員，就是讓公司成長茁壯、邁向國際的最佳平台，可望為公司帶來更多新客戶與商機。高雄市經發局長廖泰翔表示，高通深耕高雄，不僅在去年12月與位於高雄的全球封測大廠日月光、中華電信合作建置全球首座5G mmWave（毫米波）智慧工廠，去年底的「Qualcomm Tech Week」也選擇在高雄舉辦，並同步視訊連線北、高兩地業者參與，非常歡迎高通與高雄在地廠商有更多合作。