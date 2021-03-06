越南為背景的史詩愛情電影 《情人》勾勒唯美禁忌戀
四方報/綜合報導
2021-03-06 17:00:00
以現代眼光來看，跨越國家、年齡和貧富差距的愛情或許不足為奇，但在民風保守的1900年代初頭，仍是偏禁忌之事。法國電影《情人》由香港演員梁家輝和法國演員Jane March合作，以當時為法國殖民地的越南為背景。在1992年上映，直至今日仍是一部相當唯美的電影。
電影還原1929年的越南街頭，在一艘渡輪上來自富裕家庭的32歲男主角邂逅當時年僅15歲的女主角。男主角對來自貧窮白人家庭的女主角一見鍾情，自此之後天天將豪華轎車停在女主角的學校門口，女主角亦自然上車，和他來到情人旅館共度良宵。由於兩人相戀跨越年齡、國家和階級，雙方都知道沒有未來，女主角告訴他家人是不贊成白種人愛上黃種人的，而男主角則告訴她，在華人世界裡，不能迎娶非在室女為妻，即便後來男主角仍然想娶女主角，但仍被父親嚴厲反對。最終男主角只好另娶他人，而女主角的家人亦拿了大筆來自男主角的款項，重回法國，兩人似乎再也無法見面了。多年後，女主角成為一名作家，並接到來自男主角的電話，「我對你的愛從未改變，我永遠也不會停止愛你。」他說。《情人》為作家Marguerite Duras的真人故事，她在1984年推出的小說中完整還原這段情事。因為曾在越南長大，讓她描寫起大時代背景、戀情和情感糾葛時，總是特別細膩和真實。