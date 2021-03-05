2018曾一起選議員 高市議員挺3Q
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-05 19:24:55
中選會今（5）日宣布陳柏惟罷免案第一階段通過審核門檻，揪下來將進行罷免連署第二階段，高雄市議員林智鴻痛批國民黨報復性罷免理由荒謬；高雄市議員黃捷則說，令人感到十分遺憾；高雄市議員邱俊憲則表示，3Q愛台灣與替地方服務做事的決心無庸置疑，看到陳柏惟罷免案第一階段審核成案的消息，心裡實在是很不好受。
林智鴻說，2018年曾和陳柏惟一起選議員，選前三天一起上電視節目，也一起搭夜車回高雄，雖然陳柏惟在2018高雄市議員選舉失利，但他對台灣的責任卻從未放棄，勇敢出征台中，陳柏惟的故事就是在激勵大家，「沒有不可能，只有願不願意勇敢承擔」，且陳柏惟擔任立委後，守護台灣的立場沒有動搖，面對國民黨的無理，他始終堅定立場，勇敢批判。林智鴻表示，現在罷免第一階段通過，國民黨不敢在立法院跟柏惟正面迎戰，只敢扭曲事實，煽動人民的「報復性」作為，國民黨這樣粗劣的手法不僅不會得到多數人支持，反而還會激起更多追求進步的人民團結，要再次呼籲，所有台中的朋友、台派的朋友，這次一定要徹底終結國民黨的報復性罷免行動！高雄市議員黃捷則批，這段時間許多民主前輩都一一喊話，呼籲社會回歸理性團結，但很可惜國民黨依然故我，執意推動報復性罷免，一步步將台灣推向仇恨與紛亂，破壞社會安定、消耗社會成本，不斷發起報復性罷免及公投案，延續聲勢到2022年的地方選舉，就是國民黨的最終目的，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要再繼續消耗台灣人的耐心！黃捷說，認識陳柏惟是在2018年的高雄市議員選舉的時候，爾後他決定投入台中的立委選舉，也討論了很多他對於2020國家安全發展的隱憂，自己也出席他在五甲龍成宮的告別晚會給他打氣，他順利當選後，更成為台中民主的防坡堤。黃捷強調，陳柏惟委員在國會裡的質詢與提案有目共睹，也獲公督盟評選為優秀立委，無論是國防外交和轉型正義，陳委員都站在第一線，對抗國會裡眾多紅統背景的妖魔鬼怪，3Q陳柏惟就是台灣前線之盾，而台灣人都會與真正生在台灣、心也在台灣的陳柏惟委員站在一起！請大家一同為陳柏惟加油，一起成為他的後盾！邱俊憲則呼籲「挺農民、挺台灣、挺3Q陳柏惟」，邱俊憲說，這陣子陳柏惟與他的團隊多次和自己聯繫，表達對高雄農民的關心，說看到中國對台灣果農的打壓，實在是看不下去，這幾天在大家的共同幫忙下，也促成了這次向高雄大樹果農採購了7萬台斤鳳梨的訂單，柏惟力挺農民、力挺台灣的心，再真實不過。邱俊憲說，因為高雄人的團結，一個糟糕的市長韓國瑜已經離開這座美麗的城市，如今，陳柏惟卻因此成了藍營有心人士報復性罷免的目標，這個時候，大家一定要為陳柏惟加油，與3Q共事過，就知道3Q愛台灣與替地方服務做事的決心無庸置疑，挺陳柏惟到底，加油！