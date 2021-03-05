藻礁公投連署破50萬 藍委呼籲經濟部：投降輸一半
記者吳承翰／台北報導
2021-03-05 19:38:39｜2021-03-05 20:20:29
藻礁公投連署自國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨表態支持後，連署收集進度迅速，今（5）日已破50萬份。國民黨立委林奕華質詢時抨擊民進黨製作梗圖，先謊稱執政後就將三接的面積縮小成23公頃，後又恐嚇民眾說不要三接就要增加燃煤500萬噸。林奕華表示，保護藻礁的民眾是民進黨能執政一部份的原因，她呼籲經濟部「投降輸一半」，趕快尋覓三接新址。
藻礁公投連署發酵後，經濟部接連做圖，表示蔡政府規劃的天然氣接收站面積23公頃，已經比馬英九政府時代的232公頃縮減了90%。林奕華找出2017年10月，環保署送給環評委員會的報告，指出蔡政府上台超過一年後，還是規劃三接用232公頃的土地，在環評會強烈反彈下才縮小，林認為蔡政府一開始想沿用馬政府時代規劃，現在經濟部又試圖做圖塑造出他們主動縮減的形象，是在欺騙民眾。林奕華進一步指出，經濟部做圖的第二步，就是恐嚇民眾「三接不蓋會缺電」、「用燃煤救藻礁」。林奕華表示護藻礁團體並非反對三接，而是希望選址不要選在藻礁上，且直到2019年總統蔡英文競選連任時，提出的政策白皮書中，還指台灣到2025年都不會缺電，甚至去年時任經濟部長的沈榮津出席能源轉型論壇，也說台灣直到2030年都沒有缺電危機，還足以供應高達2.6兆元的半導體產業投資。對於林奕華砲火猛烈，蘇貞昌要林不要用「說謊、恐嚇」這種攻擊性的言論，蘇表示不管過程如何，三接使用的土地面積從232公頃降低到23公頃，確實是在蔡英文執政時發生的轉變。經濟部長王美花則澄清，用燃煤救藻礁是假設三接不順的情況，王補充，政府興建三接，就是為了達到不缺電的承諾。林奕華最後強調，照目前態勢，公投一定會過，行政院與其等到被民意反擊，不如「投降輸一半」，另覓蓋天然氣接收站的地點，依照民進黨到2030年都不會缺電的論調，台灣還有將近10年的時間可以等，足夠他們找到新地點。