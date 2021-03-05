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怒嗆跳票毀藻礁　羅智強：嫁禍馬英九蔡英文夠壊

新頭殼newtalk

2021-03-05 19:45:36

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
真愛藻礁公投領銜人潘忠政與許多環團收集公投連署書突破50萬份，台北市議員羅智強今（5日）在臉書上怒嗆「嫁禍馬英九，蔡英文夠壊」。
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羅智強在臉書上發文表示，民進黨做壞事，總想要找馬維拉來墊背，一直想轉移焦點。羅智強提出，民進黨把中油三接站的開發面積，從232公頃縮小到23公頃。對此，藻礁公投領銜人潘忠政還原了事實，「當年通過232公頃開發面積的總統是李登輝、地方政府是呂秀蓮，反倒是前總統馬英九請中油和環團協商縮小方案」。此外，潘忠政還提醒民進黨「不說謊，就不必一再圓謊」，而且在馬政府時期，觀塘三接站根本連環評都還沒送，這才是大型開發案的關鍵過程。
羅智強認為，馬英九不像民進黨會強力介入環評，會逼走環保署的副署長。如果國民黨繼續執政，環評委員有依據專業審議的空間。羅智強更直言批道，就算三接案是馬政府規劃的，蔡英文是新總統，「要做不做妳說了算，推給馬英九叫好棒好負責？」羅智強強調，蘇貞昌和蔡英文規劃的國光石化，馬英九上台後為了環保停掉，為什麼承諾藻礁永存的蔡英文，卻要跳票毀藻礁！「嫁禍馬英九，蔡英文，你真的夠壞！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
台北市議員羅智強在臉書上怒嗆「嫁禍馬英九，蔡英文夠壊。」 圖：翻攝自羅智強臉書
台北市議員羅智強在臉書上怒嗆「嫁禍馬英九，蔡英文夠壊。」 圖：翻攝自羅智強臉書
 
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