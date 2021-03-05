Vespa Primavera Pic Nic特仕版限量36台，16.5萬起官方商城限時獨家販售!

我是廣告 請繼續往下閱讀
Vespa Primavera Pic Nic特仕版 打造春日悠閒的野餐風格Vespa Primavera Pic Nic特仕版的設計概念受到「Picnic野餐」的啟發，完美詮釋了「Picnic」的真諦：與親朋好友團聚，共享大自然氛圍的幸福時光。而Primavera在義大利語中，即為「春天」之意，因此Vespa選擇以Primavera打造這台適合在春日野餐的特仕車款。Vespa Primavera Pic Nic特仕版延續Vespa傳統工藝，車身以經典的鋼製單體式車架打造，共推出三款車色，包含清新的薄荷綠、優雅的鳶尾白、與柔和的雲母灰，並在外型上承襲了Primavera一致的經典，招牌的車頭圓燈、車前的領結飾蓋、與俐落的車身線條。更特別的是，Vespa Primavera Pic Nic特仕版還配備前、後書包架，並分別附上標誌性地棕色皮革綁帶，不僅增添車款質樸雅緻氣息，還兼具實用功能，能輕鬆攜帶野餐裝備，盡享春遊樂趣。此外，棕色的細節點綴在車頭領結飾蓋、車側造型車貼、與腳踏墊，更襯托出車款外觀的野餐風格。
有別於Vespa Primavera經典款，Vespa Primavera Pic Nic特仕版擁有獨特的坐墊設計，包括座椅以深淺棕配色、坐墊皮帶印有義大利國旗以呼應Vespa的義式血統、以及符合人體工學的工藝設計，提供前所未有的騎乘舒適感。此外，Vespa原廠Piaggio集團設計中心採用了白色的構思，將白色的12吋鋁合金五幅輪圈與前車身飾條搭載在Vespa Primavera Pic Nic特仕版上。多項鍍鉻細節也可在Vespa Primavera Pic Nic特仕版找到，包括前土除飾蓋、後視鏡、前後車燈邊框、與隔熱防燙蓋等。前置物箱蓋上則有專屬的「Primavera Pic Nic」銘版，創造獨一無二的時尚野餐品味。
全台限量36台 Vespa官方商城限時獨家首賣Vespa Primavera Pic Nic特仕版搭載了i-get引擎125cc汽缸版本，全台限量36台，並附贈專屬的交車禮(註1)，包含：藤編野餐籃(內附保冷袋)、野餐墊、保溫瓶、以及托特包，交車禮上皆印有「Pic Nic」專屬Logo，呼應車款的野餐特色，打造專屬的春遊氛圍。發表會現場，還特別邀請了新生代饒舌歌手呂士軒、時尚型男DJ孫麥傑、樂團南瓜泥俱樂部主唱柯家洋，與Vespa總代理太古運通副總經理Anita一起共同揭車。
Vespa Primavera Pic Nic特仕版將於線上的「Vespa官方商城(註2)」搶先開賣，總代理太古運通透過數位化轉型，將原本只能在實體Vespa授權店面購買的Vespa，延伸到網路商店，打造出虛擬的Vespa旗艦店，提供線上購車、短租Vespa、以及購買Vespa精品配件等服務，像車迷喜愛的Vespa原廠新款幾何條紋安全帽，也能在Vespa官方商城中買到。而Vespa官方商城將於3月10日(三)開站，並限時獨家首賣Vespa Primavera Pic Nic特仕版，Vespa全台授權經銷店點則在三月下旬開始販售。如欲搶先體驗春日風情的朋友們，千萬不要錯過，快至Vespa官方商城，一鍵打造初春最in時尚Look。