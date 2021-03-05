水利會改制民產收歸國有 國民黨團二度釋憲
記者吳承翰／台北報導
2021-03-05 20:07:43｜2021-03-05 20:20:53
去年二月，立法院民進黨團在人數優勢下三讀通過農田水利法，將農田水利會收歸國有，但水利會有不少財產都是會員捐贈，藍營質疑政府強佔民產，去年就已赴司法院聲請釋憲但大法官不受理。今（5）日上午立法院國民黨團二度赴司法院，高喊「沒收農民財產、奪產違憲」，出席的除了國民黨立委及反消滅水利會全國自救會外，還有民進黨前台南縣長蘇煥智。
反消滅水利會全國自救會會長黃金春說，水利會改制一年多來，發生很多問題，除了沒收水利會悠久的會長選舉，也通過農田水利法，第23條、第34條，將會員一百多年來捐給水利會使用的資產一併收走，可說是民主大退步。黃金春說，農田水利會是自日據時代以來的公法人，主要是保障農民團體自治權利，包括徵收水費等，過去蔣經國時代、李登輝時代也都想動水利會，但因全國17個農田水利會老百姓出錢出力的財產太多，政府沒有財力徵收而沒有成功；他希望大法官能夠替農民主持公道。蘇煥智表示，水利會的歷史比中華民國還悠久，在早年政府資源不足的情況下，在農民發揮互助的精神下完成灌溉系統並管理，在人類歷史中，農田水利系統一向都是自助性質，少有政府插手，台灣的水利會更是在日治時代就認定為公法人。蘇煥智補充，就算政府想收編水利會，用公權力分配水資源，然而水利會的財產來自農民，一定要經過清算程序、還產於民，但水利法認定水利會屬於公法人，財產是國家的，此舉無異於強奪民產。蘇煥智強調，水利會的敗筆就是無條件把水權交給財團，農民工作環境因改制受到衝擊、灌溉系統崩潰。蘇說，黃金春是小英後援會會長，現在竟被逼到要出面抗議，水利會並非藍綠問題，而是農民受到政府打壓、剝削的歷史課題。國民黨團方面，則有黨團總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍，以及立委謝衣鳳、陳超明、孔文吉、林文瑞出席。費鴻泰表示，農民從過去以來捐給水利會使用、互助的資產累積起來上兆，蔡英文一紙行政命令將其改制，然後全部端走，讓人無法容忍，國民黨團第一步要求釋憲，未來也會有一連串街頭請願活動。