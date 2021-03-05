泰山分館展百件芭比臺灣時裝秀 獨家分享娃衣製作秘密
記者陳志仁／新北報導
2021-03-05 20:11:07
芭比娃娃是六、七、八年級的共同回憶，為她打扮不同的造型，就如同自己也穿上這些服裝一樣；3月9日是芭比的生日，新北市立圖書館泰山分館3月7日起至13日止特推「芭比的100種姿態」臺灣服裝秀，並將獨家分享芭比娃衣的製作秘密，芭比迷千萬別錯過！
新北市立圖書館表示，擁有62年歷史的芭比娃娃，造型多變，是美麗與時尚的代表，不只女生喜歡，許多男性也是芭比娃娃的粉絲；此次泰山分館展出的「芭比的100種姿態」作品當中，包括旗袍、漢服、以及原住民等充滿臺灣風味的芭比服裝，也有小六男童與7旬爺爺為芭比設計縫製的衣服，巧手完全不輸女生。國小六年級的姬小朋友，看到姐姐玩芭比而跟著喜歡，從國小二年級開始幫芭比設計、縫製衣服，目前已親手幫芭比娃娃縫製了超過30件的衣服；姬爸爸說，弟弟一開始利用家裡不要的二手衣、毛巾、月曆，當作縫製衣服、配件的素材，起初家人並不知道他要做什麼，沒想到幾天後看見衣服的成品，讓大家都嚇了一跳，因此讓他去上兒童裁縫課程。72歲的蔡泉昇爺爺與80歲黃秀奶奶，夫妻每周遠從花蓮到泰山分館上課，學習縫製娃衣，一開始爺爺只是陪伴喜歡縫紉的奶奶前來上課，但在老師的鼓勵下，也嘗試自己動手縫製了一件「賽德克族」的原民風格娃衣，讓爺爺從不會穿針引線的男子漢，搖身一變成為女紅達人；蔡爺爺認為，覺得芭比娃娃穿上不同風格的服飾很迷人，為娃娃設計衣服也很有趣。泰山分館「芭比的100種姿態」師生聯展，展出100套包括春節喜慶、原住民、客家、閩南等傳統服飾，及現代婚紗禮服等不同風格的芭比服裝；7日上午「芭比娃衣真人圖書分享會」，有多年娃衣製作經驗的職人郭雪美，將教大家如何為芭比設計服裝與整體造型，還有「芭比的Style我做主」票選活動，詳請至新北市立圖書館網站查詢或電29091727洽詢。