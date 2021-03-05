日本人眼中「台灣像菲律賓」？網揭背後歧視鏈心態：諷刺
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 23:53:51
台灣是個海島國家，政府近年更大力提倡新南向政策，但在部分民眾心中，東南亞國家就意味著低人一等嗎？有網友表示，日本友人認為「台灣人很熱情，像菲律賓一樣有特色」，讓他不禁好奇是否「日本人眼中的台灣，就像台灣看菲律賓、泰國那樣的感覺」？文章一出引發熱議，有網友突破盲點指出，「說台灣像歐美國家就愉快了嗎？如果不是自己先瞧不起東南亞，怎麼會不愉快？」
原PO在PTT以「日本人眼中的台灣像菲律賓」為題發文表示，自己前年去東京旅遊時認識了一位日本朋友，「很有國際觀，會去歐美玩樂」。原PO好奇詢問對方來過台灣嗎？對方回答有，並認為「臺灣人很熱情，像菲律賓一樣很有特色」。聽到這樣的回答，原PO不禁詢問網友，「日本人眼中的臺灣，就像臺灣看菲律賓、泰國那樣的感覺對吧」。許多網友紛紛在底下留言回覆說，「人家從頭到尾沒把你當自己人過」、「日本人自喻為亞洲人最優秀種族，你台灣人怎麼看菲律賓、印尼，日本人就怎麼看台灣」、「連南韓人都看不起台灣了」、「對日本來說都是東南亞諸島」、「泰國...可能還比台灣還被看得起」、「台灣街景真的醜，沒得反駁」。不過除了討論日本是否「看不起台灣」，更有許多網友突破盲點指出，「這個問題不正是自己覺得自己比菲律賓高級」、「說台灣像歐美國家就愉快了嗎？如果不是自己先瞧不起東南亞，怎麼會不愉快？」、「諷剌的是，很多台灣人還瞧不起其他東南亞國家」、「菲律賓人又怎樣了？有惹到你嗎」、「如果台灣人有看不起東南亞國家的態度，那也別怪其他國家對台灣有同樣的態度」。（編輯：倪浩軒）