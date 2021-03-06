新冠疫情未歇 日本首都圈緊急狀態延長2週
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-06 06:21:22
日本東京及首都圈3縣的緊急事態宣言，原先將於本月7日到期，但因新冠肺炎疫情仍未完全減緩，為了保險起見，日本首相菅義偉5日晚間已正式宣布，將該地區的緊急事態宣言再延長2週。
綜合日媒報導，日本政府5日在首相官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，關於首都圈1都3縣(東京、埼玉、千葉、神奈川)的緊急事態宣言，由於近日感染個案數字下降幅度放緩，認為有必要等待數字穩定下降，故決定將原定到7日的期限，再次延長2週至21日；在這之前，因為部分地區病床持續告急，加上需要防範變種病毒，首都圈的緊急事態宣言期限已由最初的2月7日延長至3月7日，首次實施超過2個月。日媒《共同社》指出，菅義偉在5日的參院預算委員會上，就再次延長緊急事態一事道歉，聲稱是帶著「無論如何都要防止疫情再度蔓延」的想法採取措施；然而菅義偉除了被批應對新冠疫情落後以外，近期還深陷執政黨幹部造訪東京銀座夜總會、總務省高官接受其長子款待等風暴，故希望在宣言再次延長期間，控制住感染人數、改善醫療提供體制，以挽救下滑的政治聲望。日本5日的新冠肺炎新增確診人數為1148人，其中首都圈1都3縣的感染人數，分別是東京301人、千葉137人、神奈川13人、埼玉90人，尤其是東京近1週以來的單日平均感染人數達273.6人，與專家希望減到每日頂多新增100人左右的期待有很大的落差。在病床使用率方面，截至本月3日，1都3縣病床使用率分別為千葉47%，埼玉42%，東京31%，神奈川29%，一樣與菅義偉做為解除宣言的大致標準，存在相當大的差距。
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