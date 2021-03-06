鋒面逼近東北季風增強 白天開始降雨、越晚雨勢可能加大
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 07:56:53
中央氣象局指出，周末假期有道結構佳、水氣多的鋒面通過台灣，今（6）日白天鋒面接近，鋒面前不穩定的環境會讓中部以北及東北部出現局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，時間越晚降雨機率越高，並預估今日晚間至周日（7日）鋒面正式來臨，東北季風增強，北台灣天氣將轉濕涼，民眾出門記得攜帶雨具。
氣象局表示，今（6）日會有鋒面逐漸接近並在晚間開始通過台灣，天氣更為不穩定，鋒面接近過程中，中部以北的降雨機率愈晚愈高，其他地區也有局部短暫陣雨，晚上開始鋒面通過，中部以北及東北部將出現普遍性的陣雨，其他地區降雨較為局部，提醒鋒面接近及通過期間，中部以北及東北部有局部雷雨及較大雨勢發生機率。溫度方面和昨天（5日）大致類似，北部及東半部高溫約22到26度，中南部在28到30度，各地低溫約16到20度。另外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，駕駛收聽警廣，留意即時資訊，注意行車安全；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。空氣品質方面，根據環保署空氣品質預報資訊：6日白天西半部地區風速偏弱，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，但晚起鋒面通過及東北季風增強，空氣品質將逐漸好轉。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部局部地區於白天可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區於白天可能達紅色警示等級。