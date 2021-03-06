打擊科技壟斷？拜登延攬 台裔法學家吳修銘出任特別助理
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-06 07:57:58
美國總統拜登(Joe Biden)近日宣布，要延攬現任哥倫比亞大學法學院教授吳修銘(Tim Wu)，加入白宮國家經濟委員會(NEC)，擔任總統的科技與競爭政策特別助理，由於吳修銘是知名的科技巨頭鷹派人士，外界推測他將協助拜登，解決科技巨頭壟斷問題。
綜合外媒報導，48歲的吳修銘是媒體與科技產業領域的知名學者，學術專長包括競爭法、反壟斷法、媒體傳播法、電信法等，為知名的科技巨頭鷹派人士，曾創造「網路中立性」（net neutrality）一詞，並多次警告少數大型企業的壟斷問題，受到民主黨人士和反壟斷組織的廣泛支持。因為近年臉書(Facebook)、推特(Twitter)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)等大型科技公司的影響力不斷擴張，引起美國政府的疑慮，分析認為，拜登此舉或許透露白宮有意對前述科技大廠出手，並與國會合作制定相關法律，以加強反壟斷法。公開資料顯示，吳修銘是台英混血的移民第二代，於華盛頓哥倫比亞特區出生，在瑞士巴塞爾及加拿大多倫多等地長大，父親吳明達是台灣人，母親吉蓮・吳（Gillian Wu）則是英裔加拿大人。1998年，吳修銘從哈佛法學院畢業後，曾經在美國司法部、聯邦最高法院工作，也做過紐約總檢察長的資深執法顧問，並曾於2014年參與紐約州副州長的民主黨初選，可惜最後以失敗收場。