中捷故障報告改善方案審查過關 送市府討論通車時程
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-06 09:01:27
台中市政府捷運故障審查委員會第6次會議，審查台北市政府捷運工程局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，經過北捷局與川崎重工補充測試資料，委員會判斷改善後的軸心材料特性、安全係數等均已提升且符合設計標準，確認改善方案安全無虞，將盡速送請市府討論通車時程。市長盧秀燕會後感謝委員為台中捷運安全把關。
盧市長表示，捷運蓋了10多年，感謝委員們在每次會議均確實為市民安全把關，唯有委員們點頭認可捷運的安全性，市府和市民才會有信心。她謝謝委員們的辛勞，未來會努力經營台中捷運，也希望委員們繼續指導，讓台中捷運長久經營下去。交通局長葉昭甫指出，捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，北捷局與川崎重工提出改善軸心設計與組裝方案，經北捷局委員會18次會議審查研析後同意，並函送台中市政府審查。市府捷運故障審查委員會共召開6次會議及2次場勘行程，每位委員都竭盡心力、秉持專業、公正客觀地詳細審查此案相關資料與報告，做好安全把關。 交通局表示，在第6次會議中，北捷局由副局長陳耀維率隊與川崎重工團隊與會，說明故障原因是「原半永久式聯結器組裝程序，沒有定量的標準提供組裝人員判斷是否調整正確，導致牽引裝置軸心在卡死狀態下發生疲勞斷裂」，經中捷故障審查委員會審查判斷，原設計忽略疲勞效應，使「安全裕度」不足以涵蓋軸心卡死狀態下的負荷，造成軸心斷裂。委員除針對故障調查報告內容與改善方案嚴格審查，也請北捷局與川崎重工針對上次委員尚有疑慮問題回覆，並經交叉提問及深入分析討論後，最終凝聚共識，通過北捷局提出的事故發生原因及改善方案。為加強半永久式聯結器安全機制，委員會要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊(PMI)，且持續監測半永久式聯結器運轉情形，。北捷局與川崎重工均一一接受。