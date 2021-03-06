中市敬老卡優惠升級 元月計程車補助人次近15萬創新高
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-06 09:21:53
台中市政府交通局敬老愛心卡優惠升級，今年一月起，長者及身障族群搭乘計程車補助額度，由每趟次50元提高至85元後，迴響熱絡，計程車搭乘補助人次創單月新高，高達14萬6096人次，較去年同期成長32%。交通局長葉昭甫表示，好的政策將持續推動，方便長者及身障族群外出參與社會活動，豐富生活。
葉局長表示，市府今年1月1日起實施雙十公車優惠市民限定政策，考量公平原則，敬老愛心卡點數扣點機制改變過去模式，包括持卡人優先享有市民限定雙十優惠，超過10公里再扣點數，最多扣10點，持卡人前次搭乘未完成上下車驗卡，將無法享有優惠等。此外，市府也透過滾動式檢討及財政試算調整，將敬老愛心卡搭乘計程車額度，由每趟次補助50元提高至85元，減輕長者及身障族群外出交通負擔，此項補助也是全國最優。葉局長說，台中敬老愛心卡參與車隊數累計共8家，超過4000台車輛服務長者及身心障礙者，民眾可下載車隊APP叫車，縮短等候時間外，上車時將由駕駛確認票卡點數，每趟次補助85點，點數餘額不足時，由敬老愛心卡自行儲值金額支付；敬老愛心卡自行儲值金額不足時，由乘客以現金支付不足車資。交通局強調，每趟次車資僅能使用一張敬老愛心卡補助85點，其他卡片不得於同一趟次中補助；另敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，冒用的票證資料也會請車隊配合提供，若經查獲屬實將被停權，最重可罰5年內不能使用，請持卡人注意自身權益。