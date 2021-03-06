春暖花開騎鐵馬漫遊 徜徉大里草湖溪畔悠閒好風光

春暖花開正是慢遊好時光！配合臺中市大里區草湖溪自行車道第三期工程完工，成為最新熱門旅遊景點後，觀旅局大力推薦，大里區是假日親子遊最自在愜意好地方，可以騎鐵馬慢遊草湖溪畔，感受大里豐富地貌，還能尋訪大里老街品嚐美食，放慢步調享受浮生半日閒。

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觀旅局長林筱淇表示，草湖溪自行車道全長4.9公里，起點自大里區大峰橋，順著草湖溪騎乘，沿線可欣賞美麗寧靜的草湖溪畔風光，途經打卡熱點如「愛心拱門意象」、「美群彩繪梅花鹿巷」、「塗城里社區公園」及「竹仔坑生態園區」等景點，是網紅們最愛。

▲春暖花開最適合親子騎鐵馬漫遊，觀旅局大推漫遊大里老街，徜徉草湖溪畔，悠閒享受好風光。（圖／中市觀旅局提供）

其中竹仔坑生態園區內不僅生態資源豐富，還有條林蔭綠廊連接「貴妃登山步道」，適合喜愛大自然朋友來一趟河畔慢遊，悠閒景致結合步道探險是一次健康旅程。

林局長客串導覽大推，大里區地貌豐富，富有自然生態環境外，也蘊含樸實樣貌的人文氣息，喜歡尋幽訪古民眾，別錯過位於大里老街中顯眼的廟宇「七將軍廟」及「福興宮」，分別有著兩、三百年多年以上的歷史，值得旅人放慢腳步欣賞。

另位於「臺中軟體園區」的「Dali Art藝術廣場／大里東湖公園」，近期IG上廣受年輕人打卡的台中景點，包含各式展覽及親子園區，無論是情侶約會、全家出遊都相當適合。

▲位於「臺中軟體園區」的Dali Art藝術廣場，是近期IG上廣受年輕人打卡的熱門景點。（圖／中市觀旅局提供）

林筱淇局長提供最適合的漫遊方式，在大里圖書館租借iBike，沿著臺3線往南騎，沿線騎經「Dali Art藝術廣場/東湖公園」，於中興路一段路口左轉，就會看到草湖溪自行車道著名的愛心意象，放慢腳步，靜心感受擦肩而過的人事物，欣賞輕掠而過的草湖溪畔風光，享受浮生半日閒。

▲大里國光花市名氣大，花團錦簇，奼紫嫣紅，每逢假日吸引如潮愛花人採購。（圖／中市觀旅局提供）

外出踏青最開心的，莫過於品嘗在地小吃及攜帶伴手禮回家。觀旅局推薦多項不拂人意的好東西。一是「國光假日花市」的花卉奼紫嫣紅，一應俱全，光欣賞就讓人心曠神怡，可選購一些回家妝點居家生活。其次，隱藏版伴手禮七賢紅麴米糕，Q彈糥米搭配濃濃酒香，甜而不膩，送禮自用兩相宜。