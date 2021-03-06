美股收漲572點、台股可期？法人：企業評價有短壓
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 10:11:14
美債殖利率急升出現緩和，加上就業報告高於預期，激勵美股反彈，道瓊工業指數昨（5）日終場收揚572點、收31496點。而台股昨日終場下跌51.18點，收在15855.23點，成交金額3068.01億元，周線連二黑。法人指出，近來處於資訊空窗期、企業評價面臨短壓，波動難免，但可關注國內外龍頭企業於3、4月陸續登場的法說與展業展望，作為後續投資判斷。
針對近期盤勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，半導體可能庫存調整、加上面臨評價調整壓力，以及產業展望的空窗期，因而加重短線獲利了結賣壓。而面對美債市場波動引發市場震盪，他說若參考2009年3到6月的歷史經驗來看，十年券利率走高跟S&P 500同步，顯示經濟成長加速過程，股債應該是同步的。再從從基本面考量，蕭惠中認為，潛在的半導體庫存調整幅度應有限，因為庫存尚沒回到疫情前的高水準，加上高度客製化的先進製程，縱使有調整，幅度跟過往歷史相比也應該相對是較小的。安聯認為，除在意美債殖利率的絕對數字，同時也要關注上升的速度。對債券投資者來說，殖利率的上升走勢須成為更長期、穩定的趨勢，才會吸引資金流向債券資產，短期走揚現象較難吸引長線資金流入。展望後市則認為，目前產業尚未見到出現庫存調整跡象，供應面的短缺仍持續，包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件的供需緊俏能見度也可至今年第二季，故基本面目前並無明顯轉壞現象，有望在後市對相關族群股價帶來一定支撐。至於在風險與觀察點部分，則認為由於現階段市場明顯處於混沌、缺乏方向與共識，處於資訊空窗期，加上評價面本來就面臨重新檢視的壓力，這段期間波動難免，不過可關注國內外龍頭企業於3、4月陸續登場的法說與展業展望，作為後續投資判斷。永豐投顧則認為，時序進入3月份，3月下旬開始，上市櫃公司將進入董事會召開期間，此時公司會公布股利政策，並透露業績前景，在個股殖利率明確情況下，個股股價有撐，基本上，消息面偏向多方。