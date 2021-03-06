中市青年職場新秀選拔 總獎金逾百萬延長報名至3月15日
記者金武鳳/台中報導
2021-03-06 10:31:39｜2021-03-06 10:34:11
由台中市政府勞工局舉辦的青年職場新秀選拔，首場漆器工藝等4職類實作競賽，將於5月下旬登場。勞工局表示，由於今年高中以下學校延後開學，為了讓各校師生有充分時間準備，漆器工藝、自行車組裝、藝術砌築、漆作裝潢等4職類報名期限，將延至3月15日下午5時止，歡迎全國技職青年踴躍參賽。
勞工局表示，為提升青年就業技能，吸引更多青年投入技職行業，市府舉辦第6屆青年職場新秀選拔活動，以「青年匠秀、技高一籌」為主軸，選拔美容、美髮、漆器工藝、自行車組裝、中餐烹調、中式糕餅、藝術砌築、漆作裝潢共8項職類職場新秀，總獎金超過110萬元，歡迎全國技職好手前來台中競技、拿獎金。勞工局說明，活動採網路或書面報名擇一方式，依競賽職類分二階段報名，第一階段漆器工藝、自行車組裝、藝術砌築、漆作裝潢職類報名，自即日起至3月15日止；第二階段美容、美髮、中餐烹調、中式糕餅職類報名，自5月10日起至6月10日止。勞工局歡迎全國技藝青年踴躍參賽，簡章請至勞工局網站( https://www.labor.taichung.gov.tw/1718444/post )下載；網路報名網址： https://reurl.cc/R61ZOD，詳細競賽資訊可電洽04-22289111分機35612呂小姐。