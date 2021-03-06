被外資狂提款 謝金河再提「老人與狗」：適度降溫走更長
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 10:44:08
近來美債殖利率走升，引發美股回落，台股多檔權值股也被外資提款、股價下挫。為此，財信傳媒董事長謝金河今（6）日再度以德國投機大師科斯托蘭尼「老人與狗」的理論效應表示，漲幅越大回檔修正越大，這時基本面才是後盾，在基本面仍強之下，股價適度降溫有助於走得更長遠。
財信傳媒董事長謝金河今日以「老人與狗效應在半導體產業上演」為題po文，他指出這波美債問題，引發全球股市紛紛下挫，再加上歐美可能思考重建供應鏈、美國考慮放寬對中芯低階製程的管制，以及半導體設備ASML可能對低階設備供貨，都衝擊台灣半導體產業，其中又以台積電與聯電受災最重，外資狂賣。謝金河表示，這次台灣半導體股是在集一切利多之大成下出現的回檔，也應驗了投資學上：貴上極反賤，賤下極反貴的說法。他說，股價不可能一直漲，技術面的乖離將會對股價產生修正，尤其散戶瘋狂湧入之時，都會出現調整，這就是「老人與狗」效應，如去年炒作的生技股「天國一輝」就是個例子，現在這些股價已經跌到朝天。謝金河指出，技術面乖離過大，像小狗必須回到主人身邊，這個時候基本面才是股價的後盾，基本面厚實的公司，在年線上震盪後會止跌。至於基本面不佳的公司，會一直跌到年缐以下，還不一定能爬起來。這次半導體股的回檔是在釋放累積過大漲幅的能量，眼前所有的消息，都在為回檔找理由。台灣的半導體產業基本面仍強勁，適度降溫，調整，才能走更長遠的路！