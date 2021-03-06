藻礁公投連署破50萬 林飛帆銜命與環團溝通
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-06 12:01:38
中油規劃於桃園大潭觀塘區工業園區興建的第三天然氣接收站，引發環保團體反對，環團發起的「搶救藻礁」公投第二階段連署已達標，連署書突破50萬份。針對藻礁公投議題延燒，傳出民進黨將派出副秘書長林飛帆與環團溝通，林飛帆對此表示，藻礁議題不是經濟與環境的對抗，會盡力跟公民團體溝通。
民進黨中央黨部今（6）日舉辦「新南向在台灣冬令營」活動開幕式，會前媒體詢問是否組成「藻礁男孩」團體與環團溝通？林飛帆回應表示，肯定環團對台灣環境的關心與努力，但是藻礁議題並不是環境與經濟之間的對抗，而是能源轉型政策中，如何減煤、降低空污，包括天然氣發電跟藻礁之間的兩者權衡。林飛帆表示，需要跟公民團體之間需要互動與對話，一方面聆聽公民團體對於藻礁如何保護、能源發展之間如何取得平衡；過去一段時間，很多關心藻礁的公民團體找他跟立委洪申翰表達看法，所以他們的工作是蒐集大家的看法，也會把他們的理解告訴公民團體。針對經濟部長王美花說「如果藻礁公投過關，會增加500噸煤炭發電」，林飛帆認為，經濟部有相關的數據資料，很多公民團體也擔心如果三接站無法設立，是不是會增加燃煤發電，經濟部應該與公民團體坐下來，提出數據一起討論。