資訊服務商遭駭客入侵 國際兩大航空聯盟驚傳個資外洩
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-06 12:21:43
負責管理資料庫的國際航空電訊協會(SITA)，近日驚傳遭到駭客入侵，造成包含寰宇一家(Oneworld)、星空聯盟(Star Alliance)在內的國際航空聯盟個資外洩，雖然已著手處理，但為了保險起見，各大航空公司已建議客戶應更新密碼。
綜合外媒報導，為全球至少400家航空公司提供資訊服務、總部位於瑞士日內瓦的航運數據巨頭SITA，近日傳出遭駭客攻擊，發言人霍夫(Sandro Hofe)表示，在2月24日確認事件的嚴重性之前，駭客的攻擊行為可能已經發生長達1個月。雖然SITA不願透露具體受到影響的航空公司數字，但由於受害者包含寰宇一家、星空聯盟，範圍不容小覷，目前已知新加坡航空(Singapore Airlines)、紐西蘭航空(New Zealand Air)、漢莎航空(Lufthansa)、日本航空(JAL)和全日空(ANA)都在影響之列。據日本《朝日新聞》報導，日本航空表示，因加盟的寰宇一家會員資料外洩，導致飛行常客獎勵計劃流出約92萬份，內容包含姓名、出生年月日、地址、信用卡資料、會員編號、會員等級等。全日空也證實，所加盟的星空聯盟資料庫遭非法入侵，有約100萬會員的個資流出，將通知會員做後續處理。